A24 bei Schwarzenbek : Trucker von eigenem Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt

Der Lkw-Fahrer stieg aus seinem 40-Tonner aus – und wurde überrollt.

von Tima Jann

19. April 2018, 18:23 Uhr

Schwarzenbek | Ein Lastwagen-Fahrer ist bei einem Unglück auf dem Parkplatz Roseburg an der Autobahn 24 am Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Mitteilung der Rettungsleitstelle war der Trucker gegen 16.10 Uhr aus seinem Sattelzug ausgestiegen und dann von dem 40-Tonner, der sich selbst in Bewegung gesetzt hatte, überrollt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

Weil es zunächst hieß, der Mann sei zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt, rückten auch Feuerwehrleute aus Schwarzenbek, Elmenhorst und Talkau zur Einsatzstelle aus. Der Parkplatz musste aufgrund der Rettungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

