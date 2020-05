Neuer Blitzer auf A7-Brücke : Trotz Verkehrseinbruch: Deutlich mehr Temposünder auf der Rader Hochbrücke

Die neue Anlage registriert trotz technischer Schwierigkeiten und Corona Zunahme von Verkehrsdelikten.

von Kay Müller

26. Mai 2020, 04:00 Uhr

Rendsburg/Kiel | Seit fünf Monaten läuft die neu installierte Blitzanlage an der Rader Hochbrücke bei Rendsburg. „Und man kann schon jetzt sagen, dass sich die Installation der neuen Technik gelohnt hat“, sagt Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP). Denn seit die Anlage auf der A7 im Dezember 2019 scharf geschaltet worden ist, sind insgesamt 28.576 Tempoverstöße zur Anzeige gebracht worden.

Das sind mehr als im gesamten Jahr 2019 bis zur Freischaltung der neuen Anlage, als 23.178 Fahrzeuge geblitzt wurden.

Zum Vergleich: Zwischen Dezember 2018 und April 2019 wurden 20.326 Verstöße registriert, ein Jahr zuvor wurden im gleichen Zeitraum 19.313 Fahrer geblitzt. Allerdings registrierte die alte Anlage, die im September 2015 für 205.000 Euro installiert worden war, nur bedingt Verstöße. Sie löste bei Autos erst ab Tempo 115 aus und konnte sich nicht darauf einstellen, wenn das Tempolimit wegen Wind oder Sturm auf 80 oder 60 km/h gesenkt wurde.

Theoretisch konnten also Autofahrer bei Orkan bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h mit Tempo 114 ungestraft über die Brücke brettern. Wie viele Raser so ungeschoren davon gekommen sind, weiß niemand. „Diese Gerechtigkeitslücke haben wir jetzt geschlossen“, sagt Rohlfs. Das Land hat durch die Blitzer an der Rader Hochbrücke seit Dezember 15.295 Verwarngelder in Höhe von insgesamt 233.185,70 Euro kassiert. Hinzu kommen noch die Einnahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der Bußgelder ab einer Höhe von 55 Euro erhebt.

Die Investition in die neue Technik, die 460.000 Euro gekostet hat, habe sich schon jetzt gelohnt, meint Rohlfs.

Die Technik ist vor allem installiert worden, um das Tempolimit zu überprüfen, das die Lebensdauer der Brücke bis zur Errichtung eines Ersatzbaus verlängert. Thilo Rohlfs

Die marode Autobahnbrücke aus den 1970er-Jahren soll ab 2023 durch zwei neue Brücken ersetzt und bis 2026 abgerissen werden.

Es blitzt eher zu selten

Der Staatssekretär ist vorsichtig, wenn es um Zahlen-Vergleiche zu den Vorjahren geht. Die Anzahl der Raser könne noch deutlich höher liegen, denn die Anlage hatte einige „Kinderkrankheiten“ – so seien einzelne Blitzersäulen immer wieder mal ausgefallen oder es gab Probleme mit der Datenübermittlung. Zudem seien die Verkehre auf der Autobahn 7 in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise andere gewesen: weniger Pendler und Touristen, dafür mehr Lastwagen mit Lebensmitteln.

Thilo Rohlfs will deshalb erst später eine Bilanz ziehen: „Endgültig verwertbare Zahlen werden wir vermutlich erst zum Jahresende bekommen, wenn die Folgen des Lockdowns hoffentlich zu einem Großteil überwunden sein werden.

Den „Tempo-Rekord“ hält ein Autofahrer, der mit 93 km/h zu viel erwischt wurde, der Fahrer eines Lkw unter 3,5 Tonnen war 61 km/h zu schnell, der Fahrer eines Pkw mit Anhänger 43 km/h.