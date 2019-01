Zahlreiche Notrufe : Technischer Defekt sorgt für nächtliches Sirenengeheul im Süden von SH

Ein Alarm mitten in der Nacht erreichte zahlreiche Schleswig-Holteiner. Los war nichts.

von Florian Kleist

06. Januar 2019, 18:57 Uhr

Itzehoe | Ein technischer Defekt in einem sogenannten Signal-Umwandler war die Ursache für einen Fehlalarm, der in der Nacht zu Sonntag für reichlich Aufregung in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Dithmarschen gesorgt hat. Das teilte die Kooperative Regionalleitstelle West (KRLS) mit Sitz in Elmshorn auf Nachfrage von shz.de mit.

In der Nacht vom 05. auf den 06. Januar kam es im Bereich der KRLS West um 01:10 Uhr zu einem technischen Defekt.

Dadurch wurden alle Sirenen in den angeschlossenen Kreisen mit dem so genanntem Probealarm (ein... https://t.co/ClEHgLQGVp — KRLS West (@KRLSWest) 6. Januar 2019

In der Nacht zu Sonntag hatten um 1.10 Uhr alle Sirenen in den angeschlossenen Kreisen für knapp 20 Sekunden aufgeheult. Dabei wurden nicht nur zahlreiche Bürger geweckt. Auch einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren seien laut KRLS in die Gerätehäuser ausgerückt. Dort hätten sie dann erfahren, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Das defekte Teil sei noch in der Nacht ausgetauscht worden. Die KRLS bedauerte den Vorfall.

