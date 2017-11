Veranstaltungen in SH : Schwimmen im Freibad und ganz viel Weihnachtsstimmung: Das sind unsere Wochenend-Tipps

von Marle Liebelt

erstellt am 30.Nov.2017 | 19:03 Uhr

Musical in Norderstedt: Der kleine Lord

Amerika im 19. Jahrhundert: Cedric Errol ist ein fröhlicher Junge, der in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter aufwächst. Plötzlich wird der Junge aus seinem gewohnten Leben herausgerissen. Sein mürrischer und hartherziger Großvater möchte aus dem Enkel den kleinen Lord Fauntleroy machen, einen Erben in seinem Sinne.

Doch Cedric gelingt es, das Herz des Großvaters zu gewinnen. Er entlockt ihm Wesenszüge wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Großherzigkeit. Vielschichtig und musikalisch anspruchsvoll erzählt das Musical die altbekannte Geschichte auf eine Art und Weise, die Besucher jeden Alters glücklich macht.

Am Freitag wird das Musical um 20 Uhr in der TriBühne in Norderstedt aufgeführt. Tickets gibt es auf www.tribuehne.de oder unter 040/30 987 -123.

Die Karten kosten von 16 bis 26 Euro. Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte und deren Begleitpersonen bekommen 50 Prozent Rabatt.

Märchenweihnacht im Schloss Glücksburg

Der Märchenwald im Schloss Glücksburg ist eine schöne interaktive Variante des Weichnachtsmarktes und besonders für Kinder ein tolles Erlebnis. Am Samstag und Sonntag öffnet das Schloss ab 10 Uhr seine Türen für die kleinen Besucher.

Die Kinder können dort in der Kinderwerkstatt Weihnachtsgeschenke basteln oder Weihnachtasgeschichten und Märchen lauschen, während die Eltern durch das Schloss geführt werden oder die Märchen-Lesungen für Erwachsene besucht. Sogar der Weihnachtsmann ist zu Gast, um an beiden Tagen jeweils um 12 und um 18 Uhr Geschichten vorzulesen.

Theater Lübeck: Der Räuber Hotzenplotz

Regisseur Jan Jochymski inszeniert Otfried Preußlers berühmte Räubergeschichte als Weihnachtsstück. Wunder und Zauberhaftes passieren gleich hinter dem Gartenzaun: Kasperl und Seppel treffen eine Fee, einen Zauberer, zwei musizierende Kobolde und lebendige Waldpilze. Mit der Hilfe ihrer Freunde zaubern sie sogar für Räuber Hotzenplotz ein unerwartet glückliches Ende.

Das Stück ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und hat seine Premiere am Freitag um 10 Uhr. Zwei weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag um 14 und 17 Uhr.

Karten gibt es für 4 Euro auf der Internetseite des Theaters, an allen bekannten Vorverkaufstellen und an der Abendkasse, eine dreiviertel Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Weihnachtsdorf Wanderup

Von Freitag bis Sonntag wird ganz Wanderup wieder Gastgeber des traditionellen Weihnachtsdorfes. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Sänger und Schirmherrn Yared Dibada. Dann heißt es „Lichter an“. Anschließend enthüllt Yared Dibaba um 19.30 Uhr den neuen Wichtel im Wichtelpark. Am Samstag sind die Besucher von 11 bis 22 Uhr zu der Eröffnung und einem Bummel durch das Weihnachtsdorf eingeladen. Am ersten Advent hat das Dorf von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Erlöse aus dem Weihnachtsdorf sind für die Kinder- und Jugendhospizdienste im Land bestimmt. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung über 30.000 Besucher. Es ist die besondere Atmosphäre jenseits von Kommerz und Kaufstress in überfüllten Innenstädten, die die Menschen zu dieser Zeit in das Dorf lockt. Außerdem werden viele Attraktionen wie ein Streichelzoo, viele Konzerte, Planwagen-Fahrten und ein Wichtelpark geboten. Der Eintritt zum Weihnachtsdorf ist frei.

Schwimmen für Abgehärtete im Horster Freibad

Am Samstag haben Badefreunde das letzte Mal die Möglichkeit, sich in diesem Jahr in Horst noch einmal „in die Fluten“ zu stürzen. Denn der Schwimmmeister Thomas Lecke lädt alle Mutigen zum mittlerweile fast schon traditionellen Adventsschwimmen ins Horster Freibad ein.

In der Zeit von 16 bis 19 Uhr können alle Wasserratten einen Sprung in das etwa drei bis fünf Grad kalte Wasser wagen. Zum Aufwärmen für danach werden wieder eine Fasssauna und ein Badezuber zur Verfügung stehen. Wer nicht ins Becken will, kann gern vorbeikommen und dem erfrischenden Spektakel zuschauen. Für alle Besucher des Adventsschwimmens stehen zur Stärkung Grillwurst, Suppe, Punsch, Waffeln und Kaffee zur Verfügung.

Weihnachtsmärkte im Norden

Ob in Lübeck, Schleswig oder Wanderup: Für viele sind Weihnachtsmärkte mit ihren Punschbuden und Ständen mit Mutzen, gebrannten Mandeln und Kunsthandwerk das Beste in der Adventszeit. Auf unserer interaktiven Karte zeigen wir die Weihnachtsmärkte im Norden inklusive Öffnungszeiten.

Flohmärkte

Wann? Wo? Bezeichnung Freitag, 10 bis 17 Uhr Plöner Straße 17, Selent Trödel, Hausrat, Antik... Samstag, 10 bis 15 Uhr Rotkreutzzentrum, Lübeck, St. Lorenz Süd Hallenflohmarkt Sonntag, 8 bis 16 Uhr BGS Halle, Bredstedt Hallenflohmarkt Sonntag, 6 bis 16 Uhr Parkhaus Schleswig, Königswill Flohmarkt Sonntag, 9 bis 15 Uhr Mensa I am Westring, Kiel Benefiz-Flohmarkt Sonntag, 8 bis 17 Uhr Förde Park Flensburg Floh- und Trödelmarkt

Wo Sie dieses Wochenende Flohmärkte in Hamburg finden, sehen Sie hier.