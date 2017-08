RTL-„Dschungelkönig“ : Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind Eltern

Peer Kusmagk und seine Verlobte Janni Hönscheid sind Eltern eines kleinen Jungen. Hönscheid, frühere deutsche Meisterin im Wellenreiten, brachte bereits am Mittwoch in Berlin einen Jungen zu Welt. Am Montag veröffentlichte sie ein Foto auf Instagram.

Der 42-jährige Schauspieler und ehemalige RTL-„Dschungelkönig“ Peer Kusmagk sagte nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“: „Wir haben das alles noch gar nicht realisiert, weil es so schnell ging“.

Das Paar hatte sich 2016 bei der RTL-Show „Adam sucht Eva“ kennengelernt, für die sie nackt auf einer Südseeinsel lebten. Einige Zeit danach nahmen die Sylterin und der Berliner für Schleswig-Holstein an der ProSieben-Show „Deutschland tanzt“ teil. RTL II begleitete die Schwangerschaft in der Sendung „Janni & Peer... und ein Baby!“.

von dpa/shz.de

erstellt am 07.Aug.2017 | 19:25 Uhr