Landespolizei Schleswig-Holstein : LSBTIQ*: Lesben, Schwule, Transgender haben einen neuen Ansprechpartner

Noch immer kommt es zu Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Die Polizei will gegensteuern.

Kiel | Zwei Frauen werden auf der Kieler Woche attackiert und kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Und das, weil sie transgender sind. Leider kommen Übergriffe wie diese noch immer vor. Auch aus diesem Grund haben Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen von nun an einen neuen Ansprechpartner bei der Landespolizei. Seit dem 1. September können sie sich bei der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* melden, wenn sie Gewalt erfahren haben. Doch nicht nur für sie, sondern auch für Initiativen und Organisationen, die sich der Aufklärung und Prävention widmen, sei das Pilotprojekt an den Start gegangen, heißt es in der Pressemitteilung des Innenministeriums.

Zum Programm gehören außerdem Schulungen innerhalb der Polizei, bei denen die Mitarbeiter selbst für das Thema Hasskriminalität sensibilisiert werden sollen. Ihnen stehe die Beratungsstelle ebenfalls offen sowohl für persönliche als auch für dienstliche Fragen mit LSBTIQ*-Bezug. Jens Puschmann und Tobias Kreuzpointner sind die Ansprechpartner – und stellen das Programm in einem kurzen Facebook-Video vor:

Die Polizei ruft dazu auf, jede Gewalterfahrung zu melden. „Nur wenn Sie sich an die Polizei wenden, können wir besondere Maßnahmen ergreifen“, schreibt sie in ihrem Flyer. Alle Gespräche würden vertraulich behandelt. Bei Bedarf würden Opfer von Gewalt an ein Hilfsprojekt vermittelt werden, welches in rechtlicher und psychologischer Hinsicht unterstützen könne. Weitere Informationen und Telefonnummern der Ansprechpartner gibt es hier.