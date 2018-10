Neumünster : Kontrollen auf der A7: Jedes sechste Auto zu schnell

Ein Autofahrer aus dem Kreis Plön muss für zwei Monate seinen Führerschein abgegeben. Denn er war nicht nur viel zu schnell.

01. Oktober 2018, 19:40 Uhr

Neumünster | Von gut 6000 Fahrzeugen, die am Montag innerhalb von fünf Stunden die Baustelle auf der A7 zwischen Großenaspe und Brokenlande passiert haben, waren exakt 1084 zu schnell. Das ergaben die Messungen der Verkehrsüberwachung, wie die Polizei mitteilte. In dem Bereich ist Tempo 80 erlaubt. Ein Autofahrer aus dem Kreis Plön raste mit 147 Kilometer je Stunde durch den Abschnitt – und er hatte sein Handy am Ohr. Die Quittung: 440 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot.