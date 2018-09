Unwetterwarnung : Herbststurm in SH und Hamburg: Container stürzt auf Lkw

Es wird stürmisch. Betroffen sind mehrere Landkreise. Schon jetzt hat der Sturm Auswirkungen.

von dpa, shz.de

21. September 2018, 14:00 Uhr

Der Super-Sommer im Norden geht zu Ende: Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am Wochenende wird im Norden der erste heftige Herbststurm erwartet. Am Freitag zieht ein Sturmtief von der Nordsee in Richtung Ostsee und Skandinavien. In Flensburg wurde deswegen schon vorsorglich der Jahrmarkt abgesagt, auch in Husum wurde eine Laufveranstaltung mit Kindern gecancelt. Für den Nordwesten Schleswig-Holsteins hat der DWD eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für den Zeitraum von Freitag 10 bis 20 Uhr herausgegeben. Betroffen sind die Kreise:

Dithmarschen – Küste

Helgoland

Kreis Nordfriesland – Binnenland

Kreis Nordfriesland – Küste

(Hier finden Sie weitere aktuelle Informationen des Deutschen Wetterdienstes).

Kaltfront erwartet

Es wird eine Kaltfront mit Regen, kräftigem Wind und Sturmböen erwartet. Auch in den kommenden Tagen soll es nach Angaben des DWD-Sprechers überwiegend wechselhaft und deutlich kühler werden. An den Küsten bereitet man sich deswegen nun auf das Saisonende vor, dort wurde wie in Lübeck-Travemünde damit begonnen, die Strandkörbe in ihr Winterlager zu bringen.

Fähren fallen aus

Auch die Fahrpläne der Fähren hat der Sturm bereits durcheinander gepustet. Die Verbindung zu den nordfriesischen Inseln und Halligen fiel am Freitagvormittag aus, wie die Wyker Dampfschiffsreederei mitteilte.

Auch Helgoland bleibt am Freitag vom Festland abgeschnitten. Der Halunder-Jet ab Hamburg sowie die Fähren der Reederei Cassen-Eils von Büsum, Bremerhaven und Cuxhaven fahren nicht. Es finden ebenfalls keine Fahrten zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk statt.

Pierre Boom

Einschränkungen beim Autozug

Die Betreiber des Autozugs zwischen Sylt und dem Festland haben den Verkehr am Freitagvormittag zwischenzeitlich eingestellt. Seit 12.15 Uhr fahren der Syltshuttle und der Sylter Autozug wieder. Allerdings werden windanfällige Fahrzeuge bis voraussichtliche 20 Uhr nicht transportiert. Betroffen sind Wohnwagengespanne, Pkw mit Anhänger, Lkw mit leeren Anhängern, Lkw mit Gefahrgut sowie Motorräder.

Laut Deutschem Wetterdienst DWD droht ab Freitagvormittag an der See ein Sturm mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer (Windstärke 10). Auf den Inseln komme es zudem zu einzelnen orkanartigen Böen der Windstärke 11 aus Südwest bis West, und im Binnenland zu Sturmböen der Windstärke 9. Am Abend und in der Nacht zum Samstag soll es eine zögerliche, im Binnenland deutliche Windabnahme geben, sagten die Meteorologen.

Ralf Henningsen

Container stürzen in Hamburg auf Lastwagen

In Hamburg wurde auf einem Betriebsgelände im Hafen ein Containerstapel umgeweht. Ein Container stürzte auf einen vorbeifahrenden Lkw. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer offenbar nicht verletzt.

dpa

Auch in Skandinavien hat der Sturm bereits Auswirkungen - hier werden bis zu zehn Meter hohe Wellen erwartet. Im Süden Norwegens wurde das Gefahrenniveau auf die zweithöchste Stufe angehoben.

Der Sommer war heiß

Sommertage mit einer Temperatur von 25 Grad oder mehr waren in Hamburg in diesem Sommer keine Seltenheit. Während schon im Juni ein Höchstwert von 30,5 Grad gemessen wurde, steigerte sich dieser im Juli auf 34,6 Grad. Das Hamburger Maximum wurde mit 35,5 Grad am 7. August erreicht, berichtet der Sprecher.