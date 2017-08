Veranstaltungstipps für SH : Hafentage, Supertramp und Skandaløs: Das sind unsere Tipps zum Wochenende

Husumer Hafentage: Street-Food-Festival und Kunsthandwerker-Markt

Der Husumer Bürgermeister Uwe Schmitz lobte bei der Eröffnung am Mittwoch ironisch das reiche Getränkeangebot. „Es kann sein, dass es zu Fehlern bei der Eigendosierung kommt. Falls es dazu kommt, sollten die richtig Dosierten auf die anderen aufpassen“, mahnte er schmunzelnd.

Aber nicht nur das Glas, sondern auch das Programm ist bei den 36. Husumer Hafentagen prall gefüllt. Mit einem vielfältigen Bühnenprogramm, dem Street-Food-Festival mit kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk lockt die Stadt Besucher und Urlauber aus dem ganzen Land an.

Die Meile rund um den Hafen ist noch bis Sonntag jeden Tag ab 12 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht's schon ab 10 Uhr los.

Mehr Infos zu den Husumer Hafentagen finden Sie hier.

In Damp am Strand: Mark Forster und Alle Farben

Für alle Mark Forster Fans: Der Künstler kommt am Sonntag nach Damp.

Neben Mark Forster wird der DJ Alle Farben, der vor allem durch Hits wie „Please Tell Rosie“ und „She Moves“ bekannt ist, auf der Bühne stehen. Außerdem werden die Künstler AMANDA, Jonas Monar und Wincent Weiss auftreten. Genaue Infos zum Programm finden Sie hier.

Los geht's am Sonntag im Ostseebad Damp ab 14 Uhr.

Die Tickets kosten 46,50 Euro pro Person und sind auf http://www.pop-am-strand.de/#info erhältlich.

„Christopher Street Festival“ in Hamburg

Hamburg wird am Samstag beim „Cristopher Street Day“ so richtig bunt. Unter dem Motto „Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative“ lädt der Hamburg Pride e.V. als Veranstalter dazu ein „sich insbesondere im Jahr 2017 mit dem Christoher Street Day zu verbinden: Für eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft, für Weltoffenheit und die Akzeptanz von Verschiedenheit, für geschlechtliche Vielfalt und die Gleichstellung sexueller Minderheiten“.

Und weil's so schön ist, feiert Hamburg gleich eine Woche lang. Dieses Wochenende erreicht die „Pride Week“ mit der Christopher-Street Parade am Samstag ihren Höhepunkt. Alle Geschlechter sind eingeladen gemeinsam zu feiern und die Stadt in eine bunte Kulisse zu verwandeln.

So findet das „Christopher Street Straßenfest“ am Jungfernstieg und Ballindamm mit vielen Ständen, unterhaltsamen Bühnenprogrammen und diversen Musikinseln am Freitag ab 15 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr statt.

Das Highlight der „Pride Week“ findet am Samstag statt: die „Christopher Street Parade“. Die Parade startet um 12 Uhr in der Langen Reihe und führt bis zur Mönckebergstraße, wo sie für eine Kundgebung pausiert. Von dort aus geht es weiter bis zum Straßenfest am Jungfernstieg.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen der „Pride Week“ und alles rund um den „Christopher Street Day“ finden Sie hier.

Künstler&Meer in Scharbeutz

Jedes Jahr sehr beliebt: das Straßenkünstlerfest „Künstler&Meer“. Am Wochenende verwandelt sich Scharbeutz in ein kunstvolles Highlight. An drei Schauplätzen können Groß und Klein sich von Donnerstag bis Sonntag der Straßenkunst von Artisten aus aller Welt hingeben.

Diese Künstler sind dieses Jahr dabei: Klirr de Luxe (Teller-Show des deutsch-indischen Duos), El Kote (der Chilene mit seinem Pflasterspektakel), Les Dudes (Straßen Akrobatik aus Kanada), Grant Goldie (der Ire jongliert mit allem, was nicht festgenagelt ist), Duo High Society (mit der Luftartistik-Show aus Berlin), Andy Snatch (bringt britischen Humor nach SH), Dado (Clown-Kabarett aus Kanada) und Cia manoAmano (Artisten-Duo aus Argentinien).

Die Veranstaltung geht von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 23 Uhr.

Weitere Infos rund um das Fest finden Sie hier.

Mondscheinkino in Tönning

Unter freiem Himmel Popcorn essen, einen Film ansehen und Hafenromantik genießen. Von Donnerstag bis Sonntag lädt der Verein Mondscheinkino Tönning zu einem Filmwochenende am Packhaus ein.

An drei Abenden läuft bei Einbruch der Dunkelheit ein Film auf großer Leinwand, die besten Plätze können bereits ab 20.30 Uhr gesichert werden, dann startet der Einlass. Selbst bei Regen soll die Veranstaltung stattfinden.

Hier die Filme in der Übersicht:

Donnerstag „Ein Lied für Nour“: In dem Drama gibt ein palästinensischer Sänger alles, um an dem Gesangswettbewerb „Arab Idol“ teilzunehmen.

Freitag „Mein Blind Date mit dem Leben“: Im Fokus dieser Komödie nach dem autobiografischen Buch von Saliya Kahawatte steht ein Mann, der sich nicht von seiner fortschreitenden Sehbehinderung bremsen lässt.

Sonntag „Willkommen bei den Hartmanns“: Die Kömödie mit Heiner Lauterbach und Elyas M'Barek handelt von einer Familie, die Flüchtlinge aufnimmt.

Karten gibt es für 7 Euro im Vorverkauf bei der Touristinformation Tönning/ Garding (Tel.: 04862 / 469), beim Modehaus Westensee in Tönning (Tel.: 04861 / 238), beim Fitness Club Body in Motion in Tönning (04861 / 610 214), im Tönninger Geschäft Boye Hamkens (Tel.: 04861 / 356) sowie beim Schuhhaus Friedrich in Garding (04862 / 400).

Mehr Infos bekommen Sie hier.

Konzert in Neumünster: Roger Hodgson (Supertramp)

Der Mitbegründer von Supertramp kommt in die Holstenhalle nach Neumünster. Im Rahmen seiner „Breakfast in America“-Welttournee ist der Künstler am Freitag ab 20 Uhr in der Holstenhalle 1 zu Gast. Er prägte bis 1983 mit seinen Songs und seiner Stimme die von ihm mitgegründete Band Supertramp. Die Hits, die er einst schrieb und sang, wird er alle vortragen.

Ein paar Tickets gibt es noch. Für manche Preiskategorien wurden bereits Wartelisten eingerichtet.

Infos zum Konzert und den Tickets finden Sie hier.

„PleinAir 54° Nördliche Breite“: Kunstfestival an der Schlei

Kunst auf vielfältige Art erleben: Vom 4. bis 6. August wird an der Schlei gemalt, gezeichnet, musiziert, gelesen, gebastelt und gespielt.

Das Schleiufer in Sundsacker bei Kappeln wird zur Bühne für Bildende Künstler und alle, die Lust auf Kunst haben. Das Festival „PleinAir 54º Nördliche Breite“ bietet allen Interessierten die Möglichkeit für künstlerische Aktionen.

Neben Workshops zu Malerei, Zeichnen oder Fotografie gehören dabei auch Kurse in experimenteller Kunst oder chinesische Tuschezeichnung zum Angebot. Veranstalter ist das St. Nicolaiheim Sundsacker, das Programm wird von Künstlern aus dem ganzen Norden gestaltet.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos zur Veranstaltung und dem Programm finden Sie hier.

„Skandaløs-Festival“ in Neuenkirchen

Indie-, Rock-, Pop- und Electronic-Fans kommen von Donnerstag bis Samstag beim „Skandaløs“ in Neuenkirchen auf ihre Kosten. Als Top-Acts kommen Faber, Mikhael Paskalev und Tash Sultana. Darüber hinaus sind Lucille Crew, Phonophobia, Persian Empire, Goldroger, Frère, Jona Gold & Ben Diggin' und viele mehr mit dabei.

Das komplette Line Up finden Sie hier.

Es gibt nur noch Tagestickets, die vor Ort an der Kasse erhältlich sind. Ein Tagesticket gibt es am Donnerstag für 25 Euro pro Person und am Freitag und Samstag für jeweils 35 Euro pro Person.

Die Öffnungszeiten der Kasse sind am Donnerstag ab 14 Uhr und Freitag und Samstag ab 12 Uhr.

Weitere Infos zum Festival finden Sie auf der Homepage des Skandaløs.

von Marle Liebelt

erstellt am 03.Aug.2017 | 21:14 Uhr