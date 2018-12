Antwort des Tages : Gibt es Erdbeben in Schleswig-Holstein?

In Jütland hat es jüngst kräftig gewackelt. Gibt es sowas auch bei uns?

Februar 1648: Der Dreißigjährige Krieg mit all seinem Schrecken, den Plünderungen und der Not ist immer noch nicht am Ende. Von ähnlicher Zerstörungskraft ist die Naturkatastrophe von Holstein, die zur Fastnacht mit Orkan, Flut, Feuersbrunst und Erdbeben in Union entlang der Elbe wütet und beinahe alles zerstört, was der Krieg noch übriggelassen hat: Bäume, Häuser, einfach alles.

Sogar die Kirchtürme von Glückstadt, Krempe, Wewelsfleth, Brokdorf, Kollmar, Horst, Uetersen, Rellingen, Wedel und der Katharinenkirche in Hamburg fallen um. Das gleichzeitige Erdeben spürte man noch deutlich in Bad Bramstedt und die Kombination mit dem Unwetter sorgte für eine der größten Erdbeben-Katastrophen in der Geschichte des heutigen Deutschlands.

Auch im 18. Jahrhundert hat die Erde laut Überlieferungen mehrfach gebebt. In Flensburg wie in Rendsburg, davon erzählen jedenfalls Kirchenbücher. Ob sie den Bürgern nur Gottesfurcht einimpfen sollten?

Mehrere Beben in der Nachbarschaft

Kaum, denn Erdbeben kommen hier tatsächlich vereinzelt vor. Dass es zu Zuständen wie 1648 kommt, ist aber unwahrscheinlich. Es gibt durchaus aber auch hier die Möglichkeit, dass der Tisch einmal für einige Minuten vibriert, zum Beispiel wenn ein Komet sich uns nähert. 4,8 auf der Richterskala zeigte ein Beben im Öresund, das 2008 in Kopenhagen ordentlich die Wände wackeln ließ. Im September 2018 bebte die Erde am Limford in Jütland mit 3,5.

2015 war das Epizentrum eines Bebens der Magnitude 2.3 ganze 20 Kilometer von Glücksburg entfernt in der Ostsee zu finden, laut Norsar (Norwegian Seismic Array) lag es gar in Eckernförde. Und so manche Bodenabsenkung im Land lässt seismische Aktivitäten vermuten. Sollte es zum CO2-Verpressungen im Boden kommen, sind in Zukunft kleinere künstliche Beben möglich.

Richter-Magnituden Einteilung Erdbebenauswirkungen < 2,0 Mikro Mikro-Erdbeben, nicht spürbar 2,0 < 3,0 extrem leicht Nur messbar, nicht fühlbar 3,0 < 4,0 sehr leicht Oft spürbar, aber schadlos 4,0 < 5,0 leicht sichtbar, Geräusche, wackelnde Möbel 5,0 < 6,0 mittelstark Schäden an anfälligen Gebäude 6,0 < 7,0 stark Zerstörung im Umkreis bis zu 70 km 7,0 < 8,0 groß Weiträumige Zerstörung 8,0 < 9,0 sehr groß Hunderte Kilometer Zerstörung, etwa einmal pro Jahr 9,0 < 10,0 extrem groß Etwa alle 20 Jahre, 1960 in Chile das stärkste je gemessene Beben mit 9,5

Und warum bebt es hier?

„Es gibt Bewegungen, die auf die Platte drücken, auf der wir leben. Und wenn das geschieht, bauen sich Spannungen im Untergrund auf“, erklärt die Seismologin Trine Dahl-Jensen die Entstehung der Beben in Kattegat und Nordsee.

Wenn Sie eine präzise Antwort darauf haben, welche regionalen unterirdischen Parameter zu Beben in Schleswig-Holstein führen können, teilen Sie es dem Autoren gerne per E-Mail (siehe Autorenprofil oben) mit. Bisher hat sich in SH kein Experte gefunden, der darauf eine Antwort geben kann.