Supermärkte in SH betroffen : Geriebener Gouda von Lidl wegen Kunststoffteilen zurückgerufen

08. September 2020, 11:57 Uhr

Almere | Ein beim Discounter Lidl verkaufter Gouda der Marke Milbona ist wegen möglicher Kunststoffteile zurückgerufen worden.

Betroffen sei das Produkt „Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 4 Wochen gereift, 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.10.2020, teilte Lidl Deutschland am Dienstag mit. Der Käse wurde ausschließlich in Lidl-Filialen in Schleswig-Holstein verkauft.

Dem niederländischen Hersteller A-ware Packaging zufolge könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind. Der Käse sollte auf keinen Fall konsumiert werden. Kunden können die Packungen in allen Lidl-Filialen auch ohne Kassenbon zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück.