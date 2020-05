Projekt Blütenmeer 2020 : Fast 100 Arten bewahrt: Die Retter der seltenen Pflanzen aus Eggebek

Das Projekt Blütenmeer 2020 geht nach sechs Jahren zu Ende – doch obwohl Pflanzen auch mal "zickig" sind, wollen die Hüter der Wildpflanzen weitermachen.

von Kay Müller

01. Mai 2020, 20:21 Uhr

Eggebek | Wiesenkümmel, Frauenmantel und Wundklee. Sie alle haben Christian Dolnik und seine neun Mitstreiter im Projekt Blütenmeer 2020 in den vergangenen sechs Jahren vermutlich vor dem Aussterben gerettet: Insgesamt fast 100 seltene Wildpflanzen haben in Schleswig-Holstein wieder ein zu Hause gefunden. Nun steht Dolnik in der Arche Gärtnerei in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) und schaut auf das Ergebnis seiner Arbeit, das sich in Beeten und Töpfen vor ihm befindet.

Aus diesen Pflanzen gewinnen die Gärtner Saatgut – und das ist bei 62 Arten schon so weit, dass sie es wieder auf bestimmten Flächen im Land verteilt haben. In sechs Jahren haben die Biologen rund 280 Hektar artenarmes Land mit ihren Saaten aufgewertet – davon rund zehn Prozent auf privaten Flächen. 2,9 Millionen Euro hat das Projekt gekostet, das durch Bundesmittel finanziert worden ist

„Der Aufwand, um die Arten zu erhalten, ist enorm“, sagt Dolnik. Zunächst müssten Flächen gefunden werden, auf denen seltene Pflanzen noch zu finden sind. Dann müssten fachkundige Biologen gefunden werden, die die Arten genau kennen. Und man brauche eine Genehmigung von Land und Kreis, um die seltenen Samen einzusammeln.

„Das ist aufwendig und teuer. Und sie dann zu vermehren, ist auch nicht leicht, denn die wachsen wie sie wollen“, sagt Gärtnerei-Leiterin Wiebke Busch, die neben einem Meer von Wiesenschlüsselblumen steht. Diese Art habe es zu Beginn des Projektes in Schleswig-Holstein nur noch auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Ostholstein gegeben. „Mittlerweile ist sie auch an anderen Orten wieder heimisch geworden“, sagt Christian Dolnik.

Damit das heimische Saatgut auch nach Ende des Projektes weiter verteilt werden kann, ist aus dem Projekt ein kleiner Wirtschaftsbetrieb gegründet worden, in dem die Gärtner beschäftigt sind. Bei der Blütenmeer GmbH können alle „idealistischen Landbesitzer“, wie Geschäftsführer Wolfgang Heigelmann sie nennt, Saatgut bestellen. Das beginne beim Hobbygärtner und ende beim Großgrundbesitzer. „Ab 1000 Quadratmeter Fläche macht das Sinn“, sagt Heigelmann.

Die Gärtner beraten die Kunden, welche Arten für welche Flächen in welchen Regionen geeignet sind. „Für ein Kilo bunte Blumenwiesensaat muss man rund 170 Euro rechnen“, sagt der Geschäftsführer. Bei größeren Mengen sinke der Kilopreis. Dafür bekomme man garantiert und per Zertifikat bestätigt heimische Saaten aus Schleswig-Holstein. „Wir glauben, dass sich das wirtschaftlich trägt, weil es immer mehr Bedarf gibt. Wir haben immer mehr Nachfrage als wir bedienen können“, sagt Heigelmann. Denn es sei nicht leicht, die Arten in Massen zu produzieren.

Die Wildpflanzen sind manchmal regelrechte Zicken. Wolfgang Heigelmann

Eine von denen zeigt Wiebke Busch. Die „Gemeine Kuhschelle“ sieht klein und gar nicht so außergewöhnlich aus. Und doch ist sie etwas Besonderes. „Es gibt nur noch einzelne Exemplare im Raum Tarp“, liest Busch aus einem Naturbuch aus dem Jahr 1967 vor, das sie aus der Gärtnerei nach draußen geholt hat. „Wenn wir uns nicht um die Bewahrung gekümmert hätten, wäre die jetzt weg.“

Deswegen arbeiten auch Heigelmann und Dolnik weiter im Blütenmeer. „In den vergangenen Jahren ist ein Großteil der seltenen Arten aus den Kulturlandschaften Schleswig-Holsteins verschwunden“, sagt Heigelmann. „Und dagegen wollen wir auch weiter was unternehmen.“

Infos: www.bluetenmeer2020.de