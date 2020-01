Serie zu Klima und Zukunft : Energie aus Abfall und umweltfreundliches Kerosin: Klima-Innovation aus SH

Wie kann man die Energie der Zukunft speichern und besser nutzen? Im Land gibt es viele Ideen dazu, von den wir hier einige vorstellen.

07. Januar 2020, 12:52 Uhr

Energie aus Abfall

Das Verfahren klingt einfach. „Wir lösen ein Abfallproblem und schaffen daraus ein hochwertiges Produkt“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Firma getproject in Kiel, Per Lind. „Die Abfallwirtschaftsbetriebe von Gemeinden sammeln im Sommerhalbjahr Grünschnitt ein und entsorgen diesen mit hohem Aufwand durch Kompostierung“, so Lind. Durch das BTE-Verfahren seines Unternehmens werden aus Rasen- oder Grünschnitt Pellets hergestellt, die verheizt werden können.

„Der Brennwert liegt nur fünf Prozent unter dem von Holz“, betont Lind, dessen Firma es seit 1998 gibt und der 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem BTE-Verfahren können solche Biomassen energetisch als Brennstoff genutzt werden, die bisher mit hohem Aufwand kompostiert werden mussten. Damit steht ein erhebliches Potenzial an zusätzlichen biogenen Brennstoffen zur Verfügung, die einen wichtigen Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele der Wärmewende sind.

„Das Geld verdienen wir mit Wind-und Solaranlagen – einen Teil davon investieren wir in das BTE-Verfahren.“ Im Gegensatz zu Energiepflanzen, bei denen größere Mengen in kurzer Zeit geerntet werden, fällt Landschaftspflegegrün und Grünschnitt in der Wachstumsperiode kontinuierlich an, in den Wintermonaten aber jedoch nur in kleineren Mengen.

Für eine gezielte, wirtschaftliche energetische Verwertung der Stoffe gab es bisher aber noch keine Verfahren. „Für das BTE-Verfahren besitzen wir mehrere EU-Patente, sowohl auf das Verfahren als auch auf diverse Komponenten“, sagt Lind. In der Versuchs- und Demonstrationsanlage in Borgstedt habe sein Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren auch bei schwierigen Ausgangsmaterialien wie Treibsel und Laub gute Ergebnisse erzielt. Sein Produkt sei marktreif, so Lind. Er plant schon eine kommerzielle Anlage zur Herstellung von Pellets aus biogenen Brennstoffen.

Flugbenzin aus Windkraft

Raffinerie Hemmingstedt

Kerosyn100 – das ist das Projekt mit dem die Raffinerie in Hemmingstedt bei Heide in die Nutzung der erneuerbaren Energien einsteigt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Herstellung von umweltfreundlichem, synthetischem Kerosin. Dies wird auch als strombasierter Kraftstoff bezeichnet und soll etwa in der Luftfahrt eingesetzt werden.

Gelingt es dem Projekt, Möglichkeiten einer Herstellung von Luftfahrttreibstoffen mittels aus grünem Windstrom erzeugten Wasserstoffs darzustellen, wäre dies eine vielversprechende Option für mehr Klimaschutz im Luftverkehr. Raffinerie Hemmingstedt

Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Bremen wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit 4,2 Millionen Euro gefördert.

Wesentliche Aufgabe der Raffinerie bei Kerosyn100 wird die Klärung der Frage sein, unter welchen technologischen und wirtschaftlichen Bedingungen sich eine Anlage für die Produktion von synthetischem Kraftstoff in die Raffinerie integrieren lässt. Erstmals wird ein neues Syntheseverfahren auf Basis von Methanol entwickelt. Hierdurch erhoffen sich alle Partner eine deutlich verbesserte Effizienz in der zukünftigen Produktion von Kerosin – auf Basis von Windstrom und CO2, welches damit klimaschonend im Kreislauf geführt werden soll. „Unser Standort ist perfekt für die Umwandlung von Strom in regenerative Treibstoffe geeignet: Direkt vor unserer Haustür befindet sich ein Umspannwerk der Westküstenleitung – bildlich gesprochen – eine riesige ,grüne Steckdose‘, die uns mit erneuerbarer Energie versorgen kann“, sagt Jürgen Wollschläger, Geschäftsführer der Raffinerie.

Doch die Produktion des Kraftstoffs alleine reiche nicht. „Wir brauchen einen Abnehmer.“ Deshalb gibt es seit diesem Jahr eine Kooperation mit der Lufthansa: In fünf Jahren sollen fünf Prozent des jetzt schon aus Dithmarschen an den Flughafen Hamburg gelieferten Kerosins aus erneuerbaren Energien produziert sein.

Virtuelles Kraftwerk steuert Verbrauch

Mit dieser Technik soll der Strom aus erneuerbaren Energien besser genutzt werden: Die Arge Netz in Breklum bei Husum hat ein virtuelles Kraftwerk geschaffen. „Damit bündeln wir die Daten aus verschiedenen kleineren Anlagen, die flächenmäßig auch weiter auseinander liegen können“, sagt Levke Belz von der Arge Netz. In einer Leitwarte ist dann genau zu erkennen, wo mehr Wind weht oder die Sonne kräftiger scheint – und der Strom kann von dort auch verkauft werden. „So können wir lokale Produktionsschwankungen besser ausgleichen“, sagt Belz. „Wir sind im ganzen norddeutschen Raum aktiv, es gibt aber keine regionale Begrenzung.“ Das Problem sind allerdings immer noch fehlende Leitungskapazitäten, so dass nicht immer der Strom aus Erneuerbaren Energien abfließen kann.

Arge Netz

Allerdings gibt es schon jetzt Pilotprojekte, um diesen Strom lokal zu nutzen. So können etwa Bewohner des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in Nordfriesland überschüssigen Strom für Heizungsanlagen nutzen. Und auch andere Kunden, die den Verbrauch ihres Stroms steuern können, könnten Überkapazitäten abnehmen.

Batterien sollen Strom speichern

Immer wieder wird Strom aus Windkrafträdern abgeregelt, weil die Netze nicht genügend ausgebaut sind oder passende Speicher fehlen. Abhilfe können Lithium-Ionen-Batteriezellen schaffen, wie sie etwa Customcells in Itzehoe entwickelt. „Kein Unternehmen in Europa ist in der Entwicklung von Batteriezellen so aktiv wie wir“, sagt Marketingleiter Mike Eisermann. Der Bereich der Batterien unterteile sich je nach Anwendung in unterschiedliche Zelltypen. „Hierbei kommen je nach Einsatzgebiet der Zelle verschiedenste Komponenten und Materialkombinationen zum Einsatz, die wir verwenden“, sagt Eisermann, denn Customcells produziert etwa auch Elektrodenfolien.

50 Mitarbeiter entwickeln die Technik in Itzehoe weiter, dazu kommt ein neu gegründeter Standort in Tübingen. Dort sollen im kommenden Jahr die in Itzehoe für unterschiedlichste Anwendungen konzipierten Zellen produziert werden – für den Einsatz in der Medizintechnik bis hin zu elektrifizierten Flugzeugen. Customcells bietet dazu eigene Lösungen für Sonderanwendungen bis hin zu Batteriespeicher für Elektroantriebe in der Schifffahrt.

„Bislang haben wir vor allem Prototypen konzipiert, die unsere Kunden dazu nutzen, ihre Serien-Batteriezellen darauf aufzubauen“, sagt Eisermann. So etwa Hersteller von E-Autos, die Batterien auf Basis der Technik aus Itzehoe hergestellt haben. Eisermann: „Wenn unsere Kunden das wollen, dann entwickeln wir aber auch Gesamt-Konzepte.“

Spiegel bündeln Sonnenstrahlung

Sie bündeln die Sonnenstrahlung und gewinnen so Energie: Das Unternehmen Sunoyster Systems (SOS) hat seinen Sitz in Halstenbek bei Hamburg und eine kleine Produktionsstätte mit Lager auf dem Greentec Campus in Nordfriesland. „Wir haben einen Parabolspiegel entwickelt, mit dem sich die Sonnenstrahlung gut verwerten lässt“, sagt Geschäftsführer Carsten Corino. Seit 2011 gibt es das Unternehmen, seit 2013 ist ein Team von sieben Mitarbeitern am Start.

SOS will Maschinenbauer und Lizenzgeber sein und in den nächsten Jahren zu dem weltweit führenden Unternehmen für solare Kraft-Wärme-Kopplung werden. „Wir sind an der Schwelle zur Serienproduktion“, sagt Corino.

Amelie Krahl

Bei starkem Wind werden die Spiegel in eine flache Schutzposition geschlossen, ebenso wie eine Auster ihre Schalen schließt. Bei Sonne konzentrieren die Parabolspiegel das Licht auf Konzentrator-Photovoltaik-Zellen, dadurch ensteht Wärme von bis zu 170 Grad. „Man kann unsere Technik als Wärmeunterstützung nutzen oder Strom gewinnen“, sagt Corino. Die Spiegel seien flexibel einsetzbar und könnten beliebig ergänzt werden.

Ein Spiegel auf ein Einfamilienhaus, zehn auf ein Hotel oder 10.000 für den Betrieb eines Kraftwerks – das ist alles möglich. Carsten Corino, Geschäftsführer von Sunoyster Systems

