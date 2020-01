Rohbau im Freilichtmuseum : Ein Neubau in Molfsee wird das Museum der Zukunft

Ein ungewöhnliches Bauwerk entsteht für die schleswig-holsteinische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es kostet 14 Millionen Euro.

von Kay Müller

26. Januar 2020, 19:07 Uhr

Molfsee | Besuchern fällt es vermutlich ein wenig schwer an diesem tristen Januar-Morgen zu glauben, dass dort, wo jetzt noch der Regen in matschige Pfützen fällt, in ein paar Monaten der Ministerpräsident den Neubau des Freilichtmuseums Molfsee bei Kiel einweihen soll.

„Dabei sind wir mit den Arbeiten voll im Zeitplan, wir sind zu 80 Prozent fertig“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Guido Wendt, als er über eine Holzplanke gerade das neue Gebäude betreten hat.

„Schon toll, wie das errichtet ist“, sagt Wendt und schaut nach oben, wo in rund 17 Metern Höhe Fenster auf dem Dachfirst das graue Licht in das leiten, was einmal das neue Aushängeschild der Museen in Schleswig-Holstein werden soll. 14 Millionen Euro kostet der Neubau inklusive Parkplätzen und Ausstellung. Das Museum trägt eine Million, den Rest das Land.

Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen

Das ist die größte Einzelmaßnahme der Stiftung seit Einzug der Landesmuseen ins Schloss Gottorf 1948. Guido Wendt

Während Wendt sich in dem Rohbau umsieht, wuseln um ihn herum Handwerker, die mit letzten Arbeiten an den Treppen beschäftigt sind. Es riecht nach Staub und Holz von der imposanten Dachkonstruktion, auf die die Arbeiter Stahlplatten anbringen, die in zwei Jahren rostfarben für ein unverwechselbares Erscheinungsbild des Ausstellungs- und Erweiterungsgebäudes sorgen soll, wie der Bau noch etwas sperrig heißt. „Wir arbeiten noch an einem besseren Namen, aber den können wir noch nicht verraten“, sagt Wendt.

Das ist der Neubau: Zahlen und Fakten Nach der Fusion des Schleswig-Holsteinischen Freilichtmuseums Molfsee mit der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen im Jahr 2013 wird das Volkskundemuseum Schleswig in das neue Freilichtmuseum Molfsee aufgenommen und der Standort auf dem Schleswiger Hesterberg geschlossen. Die Sammlungen des 1965 gegründeten Freilichtmuseums sollen mit denen des Volkskundemuseums verschmelzen. Dafür ist ein neues Gebäude nötig. 2014 findet ein internationaler Architektenwettbewerb statt. Über 150 Einsendungen gehen ein, 22 Architektenbüros werden aufgefordert, einen Entwurf einzureichen. Das neue Gebäude entsteht auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes des Freilichtmuseums, neue Parkplätze entstehen. 2016 beginnen vorbereitende Arbeiten, den ersten Spatenstich gibt es am 30. März 2017. Bagger heben 19000 Kubikmeter erde aus, was etwa 1000 Lkw-Ladungen entspricht. Im Frühjahr 2018 beginnt der Hochbau. Im September wird das Holztragewerk installiert, das 150 Kubikmeter Holz und Balken umfasst, die aneinander gereiht eine Länge von 1,65 Kilometern ergeben würden. Im Oktober wird Richtfeste gefeiert. Im Mai 2019 wird die Fußbodenheizung verlegt, im Juli der Ausstellungsboden gegossen, im November die ersten Stahlplatten für das Dach montiert, die am Ende 2300 Quadratmeter bedecken – die Größe eines halben Fußballfeldes.sh:z Mehr Infos: www.neubau-freilichtmuseum-molfsee.de

Michael Ruff

Die Volkskunde reiht sich ein

Aber auch der neue Name soll bis zur Eröffnung am 1. November feststehen. Bis dahin haben Wendt und Museumsleiter Wolfgang Rüther noch eine Menge zu tun. Das Gebäude an sich soll im Frühjahr fertiggestellt sein, im August werden die Dauerausstellung, die etwa 60 Prozent der Ausstellungsfläche des Neubaus einnehmen wird, sowie die erste Sonderausstellung mit dem Arbeitstitel „Spuren des Kalten Krieges in Schleswig-Holstein“ eingerichtet. Damit wird dann das Volkskundemuseum, das vor fünf Jahren in Schleswig geschlossen wurde, endgültig in dem neuen Haus aufgehen.

„In Schleswig hatte das Museum leider nie die Bedeutung, die es verdient gehabt hätte“, sagt der Freilichtmuseums-Chef, der für die Verbindung einen besonderen Vergleich hat: „Wir sind seit Jahren verheiratet, haben aber kein gemeinsames Bett – das ist auf Dauer langweilig.“ Damit in dem neuen Bett keine Eintönigkeit die Ehe gefährdet, will Rüther immer wieder etwas verändern. „Wir wollen so etwa alle zwei Jahre die Sonderausstellungen wechseln“, sagt der Museums-Leiter, der auf einen großen Fahrstuhl zeigt, mit dem Exponate in die Tiefen der Ausstellungen gebracht werden können.

„Wir haben das bewusst so dimensioniert, dass da auch ein VW Käfer reinpassen würde“, erklärt der Museums-Leiter, der dabei nicht nur aufs 20. Jahrhundert schaut, sondern auch thematische Schwerpunkte zum Rest des Museums setzen will.

Wir bekommen eine Ergänzung, sind aber weiter ein Museum für Volkskunde, wie es Molfsee schon immer war. Wolfgang Rüther

Altbauten sind Geschichte

Rüther gibt zu, dass für ihn zu Beginn der Planungen das neue Haus eine „bittere Pille“ war, denn damit war auch klar, dass in Molfsee keine weiteren historischen Häuser entstehen werden wie es in anderen Ländern der Fall ist. Denn die Unterhaltung der bestehenden historischen Bauten mit ihrem Inventar sei schon teuer genug. „Deswegen sind wir bewusst einen anderen Weg gegangen, der unter den Freilichtmuseen in Europa relativ einzigartig sein dürfte“, meint Rüther.

Auf einer Visualisierung kann der Museums-Leiter schon zeigen, wie das fertige Gebäude, das ein Lübecker Architekturbüro entworfen hat, genutzt werden soll. Die Besucher betreten das Freilichtmuseum durch einen neuen, großzügigeren Eingang. Das neue Gebäude unterteilt sich in zwei Häuser, die großen historischen Bauernhäusern nachempfunden sind, aber Tradition und Moderne in der Architektur verbinden. „Es sind quasi selber Exponate, die wir bei Führungen auch erläutern werden“, erklärt der Museums-Chef.

Unterirdische Verbindung

In einer unterirdischen Verbindung werden die Besucher von der Dauer- in die Sonderausstellung geführt. „Wir setzen dabei sehr stark auf die Kraft der Exponate, es wird aber natürlich viele Erläuterungen und auch Filmsequenzen geben“, erklärt Rüther, der aber nicht viel mehr verraten will. „Es soll ja auch ein bisschen Spannung erhalten bleiben.“ Nur so viel: Die Dauerausstellung soll sich in acht Themenbereiche gliedern, die die Alltagsgeschichte der Menschen im Norden illustriert.

Anschließend werden die Besucher in den Freilichtteil geleitet. Das Museum könne so das ganze Jahr über zumindest zum Teil geöffnet werden und nicht wie jetzt im Winter nur an den Sonntagen, sagt Rüther. „Und wir können ganz andere Formate schaffen, etwa Veranstaltungen am Abend, wenn es dunkel ist.“ Das neue Gebäude sei offen für alle und als Treffpunkt gedacht, Bildungsangebote seien in speziellen Räumen möglich. „Ja, sogar das Kabinett kann hier tagen“, sagt Rüther.

Wenn er durch die großen Räume geht, kann man ihm ansehen, dass er noch viele Ideen hat, wie man das Museum der Zukunft weiterentwickeln kann. Denn das sei nicht als reines Forschungsmuseum gedacht, sondern ganz auf die Besucher ausgerichtet. Die werden dann vermutlich erhöhte Preise in Kauf nehmen müssen, aber Rüther und Wendt sind überzeugt, dass die Schleswig-Holsteiner und die Touristen ihr neues Museum der Zukunft annehmen werden. „Und die Besucher sollen im wahrsten Sinne des Wortes bei uns Spuren hinterlassen“, sagt Rüther und lächelt geheimnisvoll. Wie die aussehen sollen, das verrät er nicht. Noch nicht. Aber bis zur Eröffnung im November hat er ja auch noch ein bisschen Zeit.