Pahlen, Hamburg, Kiel : „Die Lochis“ auf Konzerttour im Norden

Die Youtube-Zwillinge Heiko und Roman Lochmann erfreuen zahlreiche Fans mit ihren Pop-Songs und Witzen.

von dpa

01. Oktober 2018, 07:18 Uhr

Das auf Youtube bekannt gewordene Comedy- und Gesangsduo „Die Lochis“ kommt nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann geben am Dienstag um 19 Uhr zunächst ein Konzert im Veranstaltungszentrum Pahlazzo in Pahlen (Kreis Dithmarschen). Einen Tag später stehen die beiden 19-Jährigen aus Südhessen dann im Docks in Hamburg auf der Bühne und am Samstag noch einmal in Kiel.

Die Internet-Stars, die Millionen Social-Media-Abonnenten haben, sind vor allem bei Kids und Teenies beliebt. Konzertbesucher unter 14 Jahren müssen den Veranstaltern zufolge von einem Erwachsenen begleitet werden. Ende August haben die Zwillingsbrüder ihr zweites Album „#WhatisLife“ veröffentlicht. Entstanden seien die Songs - eine Mischung aus fröhlichem Pop, elektronischen Beats, Disco-Anklängen und Hip-Hop - in der Nähe von Bangkok.