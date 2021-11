Pro und Contra : Der Monat November – rau und ursprünglich oder trist und grau?

Kann der graue Monat auch schön sein? Sarah Sauerland und Dana Ruhnke liefern sich ein etwas anderes Fan-Duell.

19. November 2021, 10:40 Uhr

Warum der November so schön ist

Zugegeben, ein Plädoyer für den November zu schreiben, ist auf den ersten Blick eine undankbare Aufgabe – finden zumindest meine Kollegen. Arbeiten von dunkel bis dunkel, Erkältung, auf Blättermatsch ausrutschen. Der November hat wenige Freunde. Ich bin einer von ihnen.

Schon die banalen Gründe, den knallharten, unbarmherzigen, ganz und gar nicht mehr goldenen Herbst zu lieben, sprechen für sich: Man fühlt sich nicht mehr genötigt, rauszugehen, aktiv und unbedingt immerfroh zu sein. Die Weihnachtssüßigkeiten im Supermarkt wurden nun lang genug schief angeschaut und können endlich ohne Scham gekauft werden. Ich habe mir unlängst ein neues Buch gekauft und Zeit gefunden, es zu lesen. Meine Fotos werden schöner. Gute Musik klingt besser.

Halb Grinch, halb Weihnachtsenthusiast, der ich bin, blitzt im November von Zeit zu Zeit so etwas wie Vorfreude auf die Feiertage durch: Wenn ich zufällig sehe, wie in der Stadt die Seile für die Weihnachtsbeleuchtung gespannt werden, wenn glitzernde Weihnachtsdeko in den Läden meine eigentlich stabilen ästhetischen Vorlieben kurz ins Wanken bringt, wenn Kunstlicht Kerzenschein weicht.

Auch ich kann mich im November von einer gewissen Grundmüdigkeit nicht freimachen. Doch weiß ich, sie zu genießen. Baden, essen, kuscheln, faulenzen – das alles ist besser, wenn der Wind beharrlich an den Fenstern rüttelt.

Doch der November ist noch viel mehr als das. Der November ist rau und ursprünglich. Der November ist lebendig – wenn einem der Regen ins Gesicht peitscht, wenn der Wind an allen Gliedern zerrt. Den Wetterkapriolen, dem Grau, dem Nass des Novembers kann man sich ausliefern und gebückt durch den Tag gehen. Oder man stellt sich in den Sturm, geht gerade an den richtig grauen Tagen ans Meer und lässt sich mitreißen. Dann macht November Spaß.

Dunkelheit, Nässe, Schwere, Grau – all das macht natürlich nicht nur glücklich, aber es verschafft Raum, der in helleren Jahreszeiten nur selten da ist. Raum zum Nachdenken, zum Zurückblicken und auch zum Trauern. Wenn das Grundrauschen des Alltags in der dunklen Jahreszeit ein wenig leiser wird, bleibt endlich Zeit, sich dem zu widmen, was in unseren Köpfen schon viel zu lange darauf wartet, gedacht und gefühlt zu werden.

Entschleunigung, Besinnung, Gemütlichkeit: Ein schöner Monat, dieser November – auf den zweiten Blick.

von Sarah Sauerland





Warum den November keiner braucht

Sturm, Regen, Kälte, Nebel. Es ist dunkel, maximal grau – viele Menschen fühlen in diesen Tagen wieder den November-Blues. Auch ich. Und das zu Recht. Der Sommer ist vorbei, der goldene Herbst auch, die wohlige Weihnachtsstimmung lässt noch auf sich warten. Auch wenn die Supermarktregale etwas anderes vermitteln und die Weihnachtsmärkte bereits Ende des Monats starten – ich kann erst ab Dezember an Adventszeit denken.



Auch der Januar zählt nicht zu meinen Lieblingsmonaten, aber da kann man sich wenigstens noch einer gewissen Aufbruchsstimmung hingeben, und außerdem hofft man ja auch jedes Jahr auf einen malerischen kalten, weißen Winter. Den November braucht dagegen doch keiner. Nicht Fisch, nicht Fleisch.



Während man sich im Oktober noch über das herrlich bunt schillernde Laub an den Bäumen freuen kann, stellen die matschigen Blätter, die derzeit Gehwege, Radwege und Straßen zieren, nur noch ein rutschiges Ärgernis dar. Die unsäglichen Laubpuster, mit denen der eine oder andere dieser Sache deshalb versucht Herr zu werden, nerven allerdings fast noch mehr.

Auch für Autofahrer wird es jetzt wieder heikel. Glätte, schlechte Sicht, für mich als Pendler bedeutet das: noch früher aufstehen. Nur schwer kann ich mich zudem motivieren, abends zum Fußball zu gehen. Denn jetzt wird es richtig eklig. Noch ist nicht Winterpause, noch geht es nicht in die Halle. Heißt: Training bei eisigem Regen, Training im Matsch, verzweifelte Waschmaschinen, weil der Kram nicht mehr aus den Klamotten geht.

All das „Leben, wo andere Urlaub machen“ verliert im November an Wert. Was nützt es mir, dass ich direkt am Meer wohne, wenn der Regen von allen Seiten kommt – und es – und das kann gar nicht oft genug betont werden – sowieso immer dunkel ist?



Natürlich kann es mal gemütlich sein, sich im Warmen auf dem Sofa einzumuggeln. Aber hier sei an die Tücken der Heizungsluft erinnert: Trockene Haut, das Tragen von Kontaktlinsen wird zur Qual, dafür fühlen sich die Erkältungsviren hier richtig wohl – und dann erst das Problem mit den elektrischen Haaren. Und geht man nach draußen, ist das auch nicht besser für die Frisur.



Abgesehen von den direkten Auswirkungen des miesen Wetters auf Stimmung, Straßenlage und Haarpracht bringt der November weitere unangenehme Nebenwirkungen mit sich: Shopping macht einfach keinen Spaß mehr. Man muss viel zu viel an- und ausplünnen. Und zu allem Überfluss rennen auf den Straßen wieder vermehrt Schnauzbart-Träger herum. Ein Accessoire, was nun wirklich nicht jeder tragen kann. Auch wenn die Idee dahinter super ist, kann man nicht anders auf das wichtige Thema „Männergesundheit“ hinweisen?



Doch ich will hier nicht nur schwarzmalen, denn es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Noch knapp zwei Wochen, dann ist der wohl tristeste Monat des Jahres wieder überstanden.

von Dana Ruhnke