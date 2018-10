Sturm in Schleswig-Holstein und Hamburg : Der Herbst läuft sich schonmal warm

Bei teils kräftigem Regen werden am Dienstag vor allem an der Nordsee Sturmböen bis zehn Beaufort erwartet.

von Karolina Meyer-Schilf

22. Oktober 2018, 07:37 Uhr

Hamburg | Nach dem goldenen Oktober kehrt im Norden typisches Herbstwetter ein. Nach leichtem Regen sollen sich am Montag die Wolken in Schleswig-Holstein und Hamburg auflockern, die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 14 Grad. Zeitweise weht an den Küsten ein frischer Wind aus Nordwest bis West.

In der Nacht zu Dienstag frischt der Wind dann deutlich auf: Böen bis zu zehn Beaufort aus Westnordwest werden dann auf den nordfriesischen Inseln erwartet. "Gemessen an dem, was ein Herbst so produzieren kann, ist das zwar noch nicht so richtig viel, aber auf Sylt kann es auch mal stürmisch werden", sagt Diplom-Meteorologe Sven Taxwedel von Wetterwelt. Das stürmische Wetter soll bis Donnerstagnacht anhalten. Betroffen sind vor allem die Nordseeküste und freie Gebiete an der Ostsee, im Binnenland bleibt es ruhiger. Die Höchsttemperaturen sollen sich um 13 Grad bewegen.

0 Beaufort – Windstille Es ist kein Wind zu bemerken, die See ist spiegelglatt.

1 Beaufort – leiser Zug 1 Beaufort ist kaum zu bemerken. Rauch treibt leicht ab, Wasser kräuselt sich, Fahnen bleiben aber unbewegt

2 Beaufort – leichte Brise Blätter rascheln, auf See zeigen sich kleine Wellen.

3 Beaufort – schwache Brise Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt.

4 Beaufort – mäßige Brise Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben.

5 Beaufort – frische Brise Größere Zweige und Bäume bewegen sich, der Wind deutlich hörbar.

6 Beaufort – starker Wind Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen.

7 Beaufort – steifer Wind Bäume schwanken beim beim Gehen merkt man den Widerstand gegen den Wind.

8 Beaufort – stürmischer Wind Schon bei Windstärke 8 kann es im Wald gefährlich werden: Zweige brechen von Bäumen, große Bäume durchgeschüttelt. Auf See kommt es zu hohen Wellenbergen.

9 Beaufort – Sturm Äste brechen und es entstehen oft kleinere Schäden an Häusern: Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht. Windstärke 9 macht sich auf See mit hohen Wellen und Gischt bemerkbar.

10 Beaufort – schwerer Sturm Schon ein schwerer Sturm von Stärke 10 kann hohe Schäden verursachen: Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen. An Häusern können größere Schäden entstehen. Was nicht fest ist, kann vom Sturm erfasst werden: Häufig werden Gartenmöbel weggeweht. Auf See kommt es zu Brechern.

11 Beaufort – orkanartiger Sturm Heftige Böen können schwere Sturmschäden verursachen. In Wäldern können Bäume gefällt werden. In schlimmen Fällen werden Dächer abgedeckt und selbst dicke Mauern werden beschädigt. Vorsicht auch im Straßenverkehr: Autos werden aus der Spur geworfen - Gehen wird nahezu unmöglich gemacht. Stärke 11 kommt fast nur an den Küsten und auf See vor, selten im Landesinneren. Sehr hohe Wellen erschweren die Seefahrt.