Sexualberatung in SH : Besserer Sex für den Norden: Eine Angeliterin studiert Sexologie

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Wacker 1 von 1

von Sarah Sauerland

erstellt am 30.Nov.2017 | 20:18 Uhr

Brauerei- und Getränketechnologie, Papyrologie oder Mensch-Computer-Interaktion – Deutschlands Orchideenfächer sorgen häufig für Schmunzler. Das Studienfach, für das sich Jill Tammling aus einem kleinen Dorf zwischen Schleswig und Kappeln entschieden hat, halten viele für besonders exotisch. Dabei behandelt die Sexologie etwas ganz Alltägliches. Seit dem Sommersemester 2016 wird der berufsbegleitende Masterstudiengang in Deutschland angeboten, zusammen mit elf weiteren Frauen lernt die 30-Jährige an der Hochschule Merseburg berufsbegleitend, wie man anderen, aber auch sich selbst zu einem erfüllten Sexleben verhelfen kann. Wir haben mit ihr gesprochen.

Wie kommt man auf die Idee, Sexologie zu studieren?

Ich habe viele Berufe ausprobiert, weil ich mich nie richtig auf eine Sache festlegen konnte – oder wollte. Mit meinen Jobs und mit dem Studium der Wirtschaftspsychologie konnte ich mich zwar gut arrangieren, doch hatte ich immer das Gefühl, dass es das jetzt noch nicht ist. In einem Schwedenurlaub kam für mich dann die Wende: Bei einem Spaziergang habe ich intensiv darüber nachgedacht, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will. Von dem Sexologie-Studiengang, der bereits seit längerem in der Schweiz angeboten wird, hatte ich gehört. Sex war schon immer ein ganz wichtiges Thema für mich, darin sehe ich mich und es interessiert mich so sehr, dass ich so viel wie möglich darüber wissen will. So habe ich mich entschlossen, alles zu kappen, mich beworben und meinen damaligen Job kurzerhand gekündigt.

Was kann man sich unter Sexologie denn überhaupt vorstellen?

Ganz heruntergebrochen geht es im Studiengang Sexologie um alle Themen der Sexualberatung und sexuelle Gesundheit. Kurz: Es geht um alles, was mit Sex zu tun hat.

Viele wundern sich über die Existenz des Fachs. Warum ist Sexologie Ihrer Meinung nach so wichtig?

Weil dem Thema Sex in Deutschland viel zu wenig Bedeutung zugeschrieben wird. Weil es noch oft tabuisiert wird und weil die Menschen sich deshalb, aber auch aufgrund von unangenehmen Erfahrungen oder Unsicherheiten nicht trauen, darüber zu sprechen, zu sagen, was sie wollen und vor allen Dingen sich nicht trauen, sich selbst zu spüren und zu entdecken, was alles gehen kann. Viele Leute gehen davon aus, dass Sexualität etwas Naturgegebenes ist und nehmen das hin, was ist – auch, wenn es sie nicht erfüllt. Ich glaube, die meisten kennen nur ganz wenig von dem, was eigentlich möglich ist.

Welche Themen stehen denn auf dem Stundenplan?

Das Studium ist sehr vielfältig. Einige der Kernthemen des Sexologie-Studiums sind Kinder- und Jugendsexualität, Körperwahrnehmung, Beziehungskomponenten, Familienplanung, Soziologie, die Vielfalt sexueller Orientierungen, psychologische Beratung und Behandlungsansätze für sexuelle Störungen.

In der Studienbeschreibung steht etwas von Körperarbeit und Selbsterfahrung – das klingt ja schon sehr intim...

...Körperarbeit bedeutet nichts anderes, als den eigenen Körper einzubeziehen. Es gibt durchaus Seminare, zu denen wir Yogamatten mitnehmen. Dort lernen wir dann Atem- und Bewegungsübungen, die zur besseren Wahrnehmung beitragen – zum Beispiel durch das Wechselspiel von Spannung und Entspannung. Das kann manchmal richtig sportlich werden. Selbsterfahrung bedeutet, dass wir uns über das Gelernte austauschen und manchmal Teile unserer eigenen Sexualität einbringen.

Stoßen Sie dabei auch mal an Ihre eigene Schamgrenze?

Innerhalb der Studiengruppe haben wir uns in den vergangenen anderthalb Jahren sehr gut kennengelernt. Den anderen Frauen gegenüber kann ich gut von mir erzählen und bin mir sicher, dass damit vertrauensvoll umgegangen wird. Ich glaube auch nicht, dass jemand irgendwas von dem, was ich dort erzähle komisch findet, denn beim Sex gibt es keine Norm. Viele glauben, es gäbe normalen und nicht normalen Sex. Das ist aber Quatsch. Ich möchte zeigen, dass es außerhalb von 08/15 noch viel mehr Möglichkeiten gibt, Sex zu haben.

Wie setzt sich die Gruppe zusammen?

Wir sind insgesamt zwölf Studentinnen, darunter Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen, aber beispielsweise auch Frauen, die aus dem Bereich Betriebswirtschaftslehre kommen. Unsere Gruppe lebt von Diversität: Die jüngste bei uns ist 23, die älteste 56, wir bringen ganz unterschiedliches Vorwissen mit und haben verschiedene Perspektiven. So kommt viel Erfahrung zusammen. Meine bekannteste Kommilitonin ist wohl Ann-Marlene Henning, die mit ihren Büchern und Fernsehsendungen sehr erfolgreich ist. Ein Teil von uns hat schon lange eine Praxis für Sexual- oder Paarberatung und sieht das Studium mehr als Weiterbildung, für andere ist das Studium die Grundlage für den Aufbau einer eigenen Praxis.

Wie soll denn Ihre berufliche Zukunft konkret aussehen?

Ich werde in meiner eigenen Praxis als Sexualberaterin tätig sein. Der Studiengang ist berufsbegleitend ausgelegt, weshalb ich im Laufe dieses Jahres die Voraussetzungen dafür geschaffen habe, mit der Sexualberatung starten zu können. Dabei erhalte ich regelmäßig Supervision. Ich fange jetzt gerade an, mich selbstständig zu machen und habe Räume in einer Praxis im nördlichsten Schleswig-Holstein für meine Sitzungen angemietet. Im nächsten Jahr möchte ich dann voll durchstarten. Im Frühjahr geht meine Homepage online und ich werde einige Vorträge halten: in Glücksburg auf der Heilsam-Messe und in Satrup beim Frauenverwöhntag. In der Praxis biete ich sowohl Einzel- als auch Paarberatungen sowie einen Frauenabend an, wo ich mit einer Gruppe über die Vielfalt sexueller und emotionaler Möglichkeiten sprechen will und zeigen möchte, was alles geht.

Mit welchen Problemen können die Menschen denn zu Ihnen kommen?

Die Vielfalt dessen, was sexuell schieflaufen kann, ist quasi unbegrenzt. Das können Lustlosigkeit sein oder Erektionsstörungen, das können Schmerzen im Zusammenhang mit Sex sein, das kann sein, dass jemand keinen Orgasmus bekommen kann oder schlicht, dass Sex nicht mehr das ist, was es mal war. Und ich finde Wege, um demjenigen zu helfen, wieder Freude an seinem Sexleben zu haben. Denn sexuelle Lebensfreude ist für jeden Menschen lernbar, egal ob mit sich selbst oder mit anderen Menschen.

Wie kann man sich so eine Beratungssitzung vorstellen?

Das hängt ganz von dem Anliegen ab, mit dem meine Klienten zu mir kommen. Mal wird nur miteinander gesprochen, mal zeige ich Atem- und Bewegungsübungen, wie Menschen sich selbst entdecken können. Dabei fasse ich aber niemanden an – und die Klamotten bleiben natürlich auch an.

Schleswig-Holsteinern sagt man ja nicht gerade Offenheit nach. Glauben Sie, dass Sie im Raum Angeln mit Ihrer Sexualberatung erfolgreich sein können?

Ich glaube sogar, dass es allerhöchste Zeit wird, dass auch hier dieses Angebot entsteht, weil Sex ein so wichtiges Thema ist. Hier im Norden Schleswig-Holsteins gibt es noch keine Sexualberatung in diesem Sinne.

Hat sich der Inhalt des Studiums auch auf Ihre eigene Sexualität ausgewirkt?

Soviel kann ich von mir persönlich verraten: Ich bin durch das Studium in meiner eigenen Sexualität auf viele Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam geworden. Es gibt für mich kein Zurück mehr, weil ich inzwischen so viel weiß, vieles ausprobiert habe und ausprobieren werde.

Kann das auf Männer auch abschreckend wirken und haben Ihre Ansprüche an Sex sich geändert?

Ich kann mir schon vorstellen, dass es im ersten Moment abschreckt, aber ich merke auch, dass es für viele Männer reizvoll ist. Ich gebe mir große Mühe, das Thema Sex in meinem Liebesleben nicht durch die Sexologie-Brille zu betrachten und ich biege mir niemanden so zurecht, wie ich ihn gerne hätte. Schließlich möchte ich im Bett nicht arbeiten, sondern meine Freude haben – das kann man nicht, wenn man arbeitet.

Wie reagiert Ihr Umfeld auf Ihren ja doch sehr speziellen Berufswunsch?

Anfangs werde ich schon öfter schräg angeguckt. Manche Leute sind sehr interessiert, bei anderen stoße ich damit schon auf Unverständnis. Doch das zeigt mir, dass ich genau das Richtige mache, denn es ist so wichtig, den Menschen zu vermitteln, wie bereichernd ein erfülltes Sexleben und ein offener Umgang mit dem Thema für ihr Leben sein kann. Meine Eltern sind da zum Glück sehr liberal, sie haben nie versucht, mich auszubremsen. Ihre einzigen Bedenken galten den recht hohen Studienkosten.

Haben sie noch einen abschließenden Rat für ein erfülltes Sexleben?

Sobald Sex zu einer Leistung wird, ist es nahezu unmöglich, sich wohlzufühlen. Spüren und genießen um Befriedigung erleben zu können ist möglich und es lohnt sich, dafür etwas zu tun.

Wer ein sexuelles Anliegen und Interesse an Sexualberatung hat, kann sich über die E-Mail Adresse info@jill-tammling.de oder telefonisch unter 0170/6564700 bei Jill Tammling melden.