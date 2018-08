Landesunterkunft : „Alkohol und Krawall“: Boostedts Bürgermeister ärgert sich über Flüchtlinge

„Die Stimmung im Ort kippt“, sagt Hartmut König. Dem Engagement der Bürger stehe „rüpelhaftes Benehmen“ gegenüber.

von dpa

08. August 2018, 08:12 Uhr

Boostedt | Macht sich in der Landesunterkunft für Flüchtlinge (LUK) in Boostedt der Lagerkoller breit? Die dort Lebenden bereiten dem Ort bei Neumünster offensichtlich zunehmend Probleme. Bürgermeister Hartmut König (CDU) sagte den „Kieler Nachrichten“: „Unsere Gemeinde wird mit einer Klientel von Flüchtlingen belastet, mit der sich ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr identifizieren kann.“ König klagt über Krawall, rüpelhaftes Benehmen und Respektlosigkeit. Hauptgrund für die Entwicklung sei, dass es sich bei den Bewohnern der LUK vorwiegend um junge Männer ohne Bleibeperspektive handele.

„Jeder, der Bleiberecht hat, wird relativ schnell weiterverteilt in andere Kommunen“, sagte König. In der Unterkunft seien überwiegend Flüchtlinge, die vor der Ausweisung oder Rückführung stehen. Diese hätten in Deutschland „keine Chance“ und würden in Boostedt „ihre Zeit absitzen“, so der CDU-Politiker. „Auch wenn das Land es abstreitet: Ich habe das Gefühl, dass wir hier ein Ankerzentrum sind. Ein Ankerzentrum von hinten herum.“

Die Bevölkerung der 4600-Einwohner-Gemeinde habe anfangs große Hilfsbereitschaft gezeigt, viele hätten sich ehrenamtlich für die Zuwanderer engagiert, sagte König der Zeitung. Das habe sich nun geändert, die Stimmung im Ort kippe. „Das Ehrenamt ist zusammengebrochen.“ Das Engagement werde „von den Flüchtlingen nicht gewürdigt“, sagte König. Die schwierige Klientel der LUK beschreibt er folgendermaßen: „Sie dürfen nicht arbeiten, wollen keinen Kontakt zur Bevölkerung, haben kein Interesse an Sprachunterricht und fallen in der Unterkunft durch Alkohol und Krawall auf.“