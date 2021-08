Bahnstreik in Deutschland : Zugausfälle in SH dauern an – Gewerkschaft GDL mit Streik zufrieden

Auch am Donnerstag müssen sich Reisende im Norden auf Zugausfälle, Verspätungen und Ersatzfahrpläne einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zeigt sich beeindruckt von der hohen Streikbeteiligung.

Kiel/Hamburg/Flensburg | Wegen des bundesweiten Bahnstreiks ist auch am Donnerstag im Norden mit massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr zu rechnen. Bereits am Mittwoch waren sowohl der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein als auch der S-Bahn-Betrieb in Hamburg stark eingeschränkt. Weiterlesen: Streik-Ticker – Weiter Zugausfälle und Verspätungen „Genauso wird es heut...

