Fünften Tag in Folge : Zu Wochenbeginn weiterhin Zugausfälle im Norden durch Streik bei der Bahn

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bewirken.

Hamburg/Kiel | Der fünfte Streiktag in Folge bei der Bahn ist am Montag gestartet und Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GDL setze ihren Streik unvermindert fort, hieß es. „Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen“, sagte eine Bahnsp...

