Umfrage des Tages : Wünschen Sie sich eine „oben ohne“-Option für alle auch in Ihrem Schwimmbad?

19. Mai 2022, 06:28 Uhr

Schleswig-Holstein | Eine Entscheidung des Sportausschusses der Stadt Göttingen in Niedersachsen wird auch in Schleswig-Holstein leidenschaftlich diskutiert: Seit Anfang Mai darf dort am Wochenende nicht nur jeder sondern auch jede mit freiem Oberkörper die Schwimmbäder der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft besuchen.

Angestoßen hatte die Debatte eine Aktivistin, die sich selbst weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnet. „Mina Berger“ – so nennt sie sich – wurde im August eines Göttinger Schwimmbades verwiesen, als sie dort mit freiem Oberkörper unterwegs war. Der Vorfall gelangte an die Öffentlichkeit, was schließlich zur Anpassung der Badeordnung führte.

Auch in Schleswig-Holsteins Bäderlandschaft ist die Frage nach der „freien Brust für alle“ präsent, wenn sich auch die Betreiber größtenteils gegen eine Anpassung der Baderegeln aussprechen.

Dennoch wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie sich eine ähnliche „Oben-Ohne“-Regelung auch für Ihr Lieblingsschwimmbad in SH wünschen würden. Stimmen Sie ab:

