Gewitter im Norden : Wieder Starkregen in SH – Warnung für Nordfriesland aufgehoben

Das Wetter über SH und Hamburg brodelt. Auch am Montag zogen einzelne Starkregenfälle über das Land. Am Nachmittag gab es eine Warnung für Nordfriesland.

Flensburg | Nach den schweren Regenfällen im Kreis Segeberg am Sonntag drohen am Montag erneutes Unwetter – diesmal in großen Teilen des Landes. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Regenmengen von örtlich bis zu 50 Litern je Quadratmeter gewarnt. Anders als am Sonntag wurden bis zum Nachmittag aber keine größeren Schäden gemeldet. Weiterlesen: Lokale ...

