Umfrage des Tages : Unwetter in SH: Vertrauen Sie den Warnungen von Wetter-Apps?

In den vergangenen Tagen bekamen auch immer mehr Wetter-App-Nutzer im Norden Unwetter-Warnungen auf ihre Smartphones geschickt. Doch wie zuverlässig sind diese Vorhersagen wirklich? Wie sehr vertrauen Sie darauf?

27. Juli 2021, 06:43 Uhr

Flensburg | Starkregen, Sturm, Hagelschauer und unwetterartige Gewitter beschäftigen nicht erst seit der verheerenden Flutkatastrophe in Westdeutschland immer mehr Menschen. Auch in Schleswig-Holstein kam es die vergangenen Tage und Wochen an einigen Orten zu Extremwetter-Ereignissen. Doch vereinzelt treten die Unwetter-Warnungen der verschiedenen Wetter-Apps auch gar nicht in Kraft und aus dem ankündigten Starkregen bleibt am Ende nur ein kurzer Schauer über.

Einige App-Nutzer fragen sich sicherlich auch in diesem Sommer wieder, wie zuverlässig sind solche Unwetter-Warnungen. Deshalb möchten wir heute von Ihnen wissen: Vertrauen Sie Warnungen von Wetter-Apps?