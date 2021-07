Corona-Stimmung in SH : Umfrage des Tages: Würden Sie derzeit feiern gehen?

Eine weitere Festival-Absage bremst die Feierlaune im Land. Oder doch nicht? Wie ist Ihre Stimmung und würden Sie derzeit unbeschwert das Tanzbein schwingen?

Flensburg | Wacken Open Air, Brarupmarkt und jetzt das Enzo-Festival: Was in diesen und den nächsten Tagen in SH für reichlich Tanz und Trunk bei Jung und Alt gesorgt hätte, ist unter traurigen Emotionen erneut abgesagt worden. Mal sind es die geltenden Corona-Regeln gewesen, die Hoffnungen auf ausgelassenes Zusammensein begruben. Mal war es auch die Erwartung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.