Impfdurchbrüche : Umfrage des Tages: Fürchten Sie eine Covid-Erkrankung trotz Impfung?

65 Schleswig-Holsteiner mussten im ersten Halbjahr trotz Corona-Impfung mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Beunruhigt Sie diese Zahl im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit? Stimmen Sie ab in unserer Umfrage.

Avatar_shz von shz.de

10. September 2021, 06:46 Uhr

Flensburg | 65,8 Prozent der Schleswig-Holsteiner gelten aktuell als vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Mit der Quote liegt das Land bundesweit auf Rang 3.

Allerdings wurden 475 Schleswig-Holsteiner, die bereits vollständig geimpft waren, allein in den ersten sechs Monaten des Jahres positiv auf das Corona-Virus getestet. 44 Prozent von ihnen litten sogar unter den typischen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung.

Betroffen von diesen Impfdurchbrüchen in mehr als der Hälfte der Fälle waren Menschen über 80, also eine der Kern-Risikogruppen für Covid-19. Die meisten dieser Impfdurchbrüche (399) geschahen bei Menschen, die mit mRNA-Vakzin von Biontech Impf-Status erlangt hatten. Dieses wurde allerdings auch weit am meisten injiziert.



Weiterlesen: Drosten und Lauterbach korrigieren Debatte um „freiwillige“ Infektion



Insgesamt und deutschlandweit liegt die Quote der Impfdurchbrecher laut RKI nur bei knapp über 0,044 Prozent.

Durch den wiederkehrenden Kontakt mit dem Virus werde die „Bevölkerungsimmunität auch immer belastbarer“, sagt allerdings Virologe Christian Drosten. „Wenn man ein drittes Mal geimpft wird, hat man danach viel bessere Antikörper. Wahrscheinlich bleibt der Schutz dann auch deutlich länger als nach nur zwei Impfungen“, so der Virologe weiter.

Drittimpfungen beginnen

In Schleswig-Holstein beginnen im Blick auf die dunkle Jahreszeit und neue Mutationen nun bereits die Auffrischungsimpfungen. Eine dritte (Booster-)Impfung ist neben Menschen über 60 mit bereits Anfang des Jahres erlangtem Impf-Status auch für Bewohner von Pflegeheimen, Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie Vorerkrankte möglich.

Heute wollen wir von Ihnen wissen: Fürchten Sie sich trotz Impfung vor einer Covid-19 Erkrankung? Stimmen Sie bitte hier ab:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Mehr zum Thema:

Auffrischung für Ärzte und Pfleger – Imland-Klinik bereitet dritte Impfung vor

Booster-Impfung im Herbst? Drosten rät nur einer Teilgruppe zu

Was bedeuten Impfdurchbrüche?