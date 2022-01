Impf-Bilanz 2021 : Trotz Impfstoffknappheit: 2,75 Millionen Corona-Impfungen bei niedergelassenen Ärzten in SH

Seit April letzten Jahres können sich Menschen in SH auch in Arztpraxen gegen Corona impfen lassen. Inzwischen wurden mehr als die Hälfte aller Impfungen im Land von niedergelassenen Ärzten verabreicht.

Kiel | Niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein haben in ihren Praxen im vergangenen Jahr 2,75 Millionen Corona-Schutzimpfungen verabreicht. „Damit fand mehr als jede zweite der rund 5,36 Millionen Impfungen in Schleswig-Holstein in einer Arztpraxis statt“, sagte am Montag die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.