Umfrage des Tages : Trockenheit in SH: Wässern Sie aktuell schon Ihren eigenen Garten?

Die vergangenen Wochen waren in SH für die Jahreszeit ungewöhnlich trocken. Auch Landwirte sorgen sich deswegen schon um die Ernte. Wie sieht es bei Ihrem eigenen Garten aus? Wässern Sie schon regelmäßig? Stimmen Sie ab.

03. Mai 2022, 06:30 Uhr

Flensburg | Wenig Niederschlag, anhaltende Trockenheit und viel Sonnenschein prägten das Wetter in den vergangenen Wochen in Norddeutschland. Viele Hobbygärtner wässern um diese Jahreszeit normalerweise noch nicht so häufig Rasen, Büsche oder Hecken.

Insbesondere Landwirte in Schleswig-Holstein machen sich wegen der anhaltenden Trockenheit Sorgen um die Ernte und ihre Felder. Doch wie sieht es in den privaten Gärten aus? Greifen Sie schon täglich zum Gartenschlauch, um Rasen- und Grünflächen zu wässern. Stimmen Sie bei uns auch ohne Abo ab.

