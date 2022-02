Sturm und Überschwemmungen : „Antonia“ schwächer als „Zeynep“ – das Problem sind die Wassermassen in SH

Die Kanalisationen können vielerorts nicht mehr der erheblichen Wassermassen durch Niederschläge abführen und das Wasser kann nicht mehr versickern. Die Feuerwehren haben daher trotz nur geringer Sturmschäden zu tun.

Flensburg/Kiel/Hamburg | Der dritte Sturm innerhalb weniger Tage hat in Schleswig-Holstein in der Nacht zum Montag kaum Einfluss auf die Einsatzzahlen von Polizei und Feuerwehr gehabt. Es habe zwar Sturmeinsätze gegeben, aber vergleichsweise wenige, sagten die Sprecher der Polizeileitstellen im Norden am Montagmorgen. Auch seien keine Menschen verletzt worden. Im Bereich S...

