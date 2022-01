Tag des Blindenführhundes : Darum sind Blindenführhunde wie Molly aus Preetz echte Spitzensportler

Virginia Hufnagel aus dem Kreis Plön steht mitten im Leben und kann sich auf ihre Hündin Molly verlassen. Wir haben mit der 32-Jährigen und einem echten Experten auf dem Gebiet der Blindenführhunde gesprochen.

Kiel/Preetz/Hamburg | Einen blinden Menschen sicher durch das Leben begleiten, kann nicht jeder Hund. „Blindenführhunde sind wie Spitzensportler“, sagt Andreas Schmelt, Vorsitzender des Vereins Deutsche Blindenführhunde. „Sie können Gewaltiges leisten – aber nur, wenn sie genetisch dafür geeignet sind“. Einer dieser Hunde begleitet die sehbehinderte Virginia Hufnagel aus Preetz in ihrem Alltag. Auch interessant: Studentin Lisa und ihr Begleithund Oskar kämpfen gegen ein Tabu Virginia Hufnagel arbeitet als Sozialpädagogin und hat ihre dreijährige weiße Labrador-Hündin Molly an ihrer Seite. „Ich wollte auf jeden Fall einen aktiven Hund“, sagt die 32-Jährige. Sie trifft sich gerne mit anderen Hundebesitzern, macht Sport, mag lange Spaziergänge in der Natur und ist in Vor-Corona-Zeiten auch gerne mit Bus und Bahn innerhalb Deutschlands gereist. Schon im Elternhaus gab es einen Hund Molly ist ihr zweiter Blindenführhund. Ihren ersten eigenen Hund bekam sie im fünften Semester ihres Studiums in Kiel. Doch schon in ihrem Elternhaus als Kind und als Jugendliche gab es einen Familienhund. „Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich schon früh an einen Hund zu gewöhnen“, sagt Virginia Hufnagel. Auch interessant: Assistenzhund verleiht Preetzer Mutter neue Lebenskraft Ein bisschen Zeit brauche es natürlich immer bis Mensch und Tier ein eingespieltes Duo sind. Virginia Hufnagel hatte keinerlei Probleme damit, Vertrauen zu den tierischen Begleitern aufzubauen. Ich konnte mich von Anfang an auf die Hunde einlassen. Natürlich bedeutet ein Blindenführhund auch viel Verantwortung und vieles muss beispielsweise bei Reisen, dem Berufsalltag oder in der Freizeit bedacht werden. Das stört Virginia Hufnagel aber alles überhaupt nicht. „Auch wenn ich keinen Blindenführhund bräuchte, hätte ich trotzdem einen Hund“, sagt die 32-Jährige. In ihrem Berufsleben als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin gehört es für ihre Klienten schon seit vielen Jahren dazu, dass sie mit ihrem Hund zu den Treffen erscheint. „Manche meiner Klienten fragen sogar immer zuerst, wo ist der Hund und nicht wo ich bin“, sagt Virginia Hufnagel lachend. Ein echter Experte für Blindenführhunde Einen echten Experten auf dem Gebiet der Blindenführhunde kennt auch Virginia Hufnagel persönlich. „Keiner kennt sich so gut beim Thema Blindenführhunde aus wie Andreas Schmelt“, sagt sie. Der Hamburger weiß durch seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet, dass genau überlegt werden muss, welcher Blindenführhund zu welchem Menschen passt. Auch interessant: Karl Friedrich Steltmann aus Kellinghusen ist sehbehindert: Seine Hunde helfen ihm im Alltag „Ist die Person ein eher ängstlicher Mensch, sollte man ihr keinen ängstlichen, aber auch keinen zu selbstbewussten Hund an die Seite stellen", sagt Andreas Schmelt. Darüber hinaus müssen ganz simple Merkmale wie die Gehgeschwindigkeit von Mensch und Tier bedacht werden. Auch interessant: Ein Leben ohne Augenlicht: Prisdorferin erzählt über ihr Leben Den Verein „Deutsche Blindenführhunde e.V.“ dessen Vorsitzender Andreas Schmelt ist, gibt es seit 2010. Es ist bundesweit der einzige Verein, der sich ausschließlich mit dem Thema Blindenführhunde beschäftigt. Neben der professionellen Ausbildung und Vermittlung von Blindenführhunden berät der Verein auch Menschen in allen Fragen zum Thema und vermittelt zudem Seniorenhunde oder nimmt Tiere in Kurzzeitpflege. Mit Simba auf Wandertour im Gebirge Andreas Schmelt hat selbst seit drei Jahren seinen Blindenführhund Simba an seiner Seite. Neben vielen Entscheidungen, die er Simba im Alltag überlässt, hat das Duo auch schon ganz besondere Touren miteinander gemacht. „Ich bin mit meinem Hund in ganz Deutschland unterwegs und wir sind gemeinsam auch schon durch das Gebirge gewandert“, sagt der Hamburger. In der Regel seien Hund und Herrchen nach einem Jahr ein eingespieltes Duo. Neben der ausführlichen Ausbildung zum Blindenführhund sei es aber auch wichtig dem Tier seine sozialen Kontakte zu ermöglichen, denn auch der Alltag sei für diese besonderen Hunde eine Herausforderung, so Andreas Schmelt. „Ich muss dem Hund auch ermöglichen können Hund zu sein.“ Zur Sache ...

