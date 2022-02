Galerie der Überschwemmungen : Straßen, Auen, Felder überschwemmt: Schleswig-Holstein unter Wasser

Mit dem Sturm kam der Regen – doch schon davor regnete es in diesem Februar ungewöhnlich große Mengen in SH. Auch die neue Woche begrüßt uns mit Niederschlag. Die Auswirkungen in Bildern.

Flensburg | Manch ein Hausbesitzer in Schleswig-Holstein flucht dieser Tage über den neuen Teich im Garten, Landwirte starren nervös auf durchgeweichte Äcker und wer ganz viel Pech hatte, wurde bereits im eigenen Keller mit dem diesjährigen Februarwetter konfrontiert. Mehr zum Thema: „Antonia“ schwächer als „Zeynep“ – das Problem sind die Wassermassen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.