Umfrage des Tages : Sommerferien in Corona-Zeiten: Fahren Sie unbeschwert in den Urlaub?

Viele Deutsche haben sich nach monatelangem Lockdown auf Entspannung gefreut. In Corona-Zeiten gibt es bei der Planung allerdings viel zu beachten. Freuen Sie sich auf den Urlaub oder dominieren Sorgen? Stimmen Sie ab.

18. Juni 2021, 12:09 Uhr

Schleswig-Holstein | Für viele Bürger ist der Sommerurlaub die schönste Zeit des Jahres. Doch wie sieht das in Pandemie-Zeiten aus? Viele wollen dieses Jahr ihre Ferien in Deutschland verbringen, zahlreiche Menschen werden aber auch ins Ausland verreisen und manch einer verzichtet in diesem Sommer vielleicht sogar auf Urlaubsreisen und macht es sich im eigenen Garten oder Balkon schön.

Heute möchten wir von Ihnen wissen:

Hinweis: Die Ergebnisse dieser Umfrage sind nicht repräsentativ.