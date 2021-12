2G im Weihnachtsgeschäft : Shopping-Verbot für Ungeimpfte: So reagiert der Einzelhandel in SH

Ab kommendem Wochenende gilt in Schleswig-Holstein die 2G-Regel im Einzelhandel. Die Einzelhändler im Norden reagieren verzweifelt und bangen um ihre Existenz. Wir haben Stimmen im ganzen Land gesammelt.

Flensburg/Husum/Bad Oldesloe/Rendsburg/Eutin | Die 2G-Regel im Einzelhandel soll kommen. In ganz Schleswig-Holstein haben Einzelhändler Angst, dass durch die neuen Corona-Maßnahmen das wichtige Weihnachtsgeschäft quasi ausfällt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, dass ab Sonnabend in ganz Schleswig-Holstein die 2G-Regel gelten soll. Wir haben uns bei Betroffen...

