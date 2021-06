SG Flensburg-Handewitt : Selbstversuch: Als Möwen-Maskottchen durch Flensburg

Müller macht’s: Unser Reporter Kay Müller geht dahin, wo kaum jemand anders hinkommt – und macht sich zur Möwe Sigi, dem Maskottchen der SG Flensburg-Handewitt.

Flensburg | Der haut tatsächlich ab. Gerade habe ich am Südermarkt in Flensburg einen Mann gefragt, ob es noch was wird mit der Meisterschaft der SG Flensburg-Handewitt an diesem Wochenende – da nimmt der Typ mit dem weißen Hemd und der Aktentasche die Beine in die Hand und ruft: „Neee, ich bin THW-Fan.“ Ich versuche die Verfolgung aufzunehmen, um den falschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.