Schwimmunterricht und Corona : Schwimmkurse in den Sommerferien: 4000 Nichtschwimmer weniger in SH

Viele Schwimmkurse fielen durch die Pandemie aus. In 350 ehrenamtlich organisierten Kursen haben Kinder in den Ferien den Rückstand aufholen können.

Kiel | In Schleswig-Holstein haben in den Sommerferien nach Angaben des Innenministeriums etwa 4000 Mädchen und Jungen in 350 ehrenamtlich organisierten Kursen schwimmen gelernt. Ministerin Sabine Sütterlin-Waack dankte am Freitag zum Abschluss des „Möllner Schwimmsommers“ allen, die dazu beigetragen haben. „Das ist wirklich großartig und zeigt einmal meh...

