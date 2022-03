Umfrage des Tages : Schnee in SH: Haben Sie schon die Sommerreifen aufgezogen?

Im März sah es lange nicht so aus, dass der Winter nochmal in diesem Frühling nach SH zurückkehrt. Jetzt könnte es nochmal Schnee geben. Welche Reifen haben Sie aktuell bei Ihren Autos drauf?

29. März 2022, 06:22 Uhr

Flensburg | Nach dem frühlingshaften Wochenende gingen die Temperaturen bereits am Montag deutlich nach unten – ab Mitte dieser Woche rechnen Meteorologen dann mit einem Comeback des Winters. An Schnee haben viele Autofahrer in SH in diesem Frühling nicht mehr gedacht.

Früher galt noch der Grundsatz: Winterreifen von Oktober bis Ostern. Doch halten Sie sich bei den häufig zu milden Wintern noch an diesen Grundsatz. Wir wollen in der Umfrage des Tages Ihre Meinung wissen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.