Aktion „Segensregen“ : Schnapszahl-Hochzeit: Kirchen in Flensburg und Lübeck bieten Trauung „to go“ an

Am 22.02.22 noch einmal kirchlich heiraten? Schnell entschlossene können am Dienstag ohne Anmeldung in Kirchen in Flensburg, Lübeck sowie in Basthorst noch einmal „ja“ sagen.

Flensburg/Lübeck | Außergewöhnliche Aktion an einem besonderen Datum: Am Dienstag, den 22.2.22, laden Kirchen in Flensburg, Lübeck sowie in Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) frisch standesamtlich Verheiratete und langjährige Ehepaare dazu ein, sich spontan kirchlich trauen oder segnen zu lassen. Es genügt für die kirchliche Trauung, die standesamtliche Urkunde mi...

