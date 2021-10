Kirche im Norden : Schleswiger Dom mit Festgottesdienst nach vier Jahren wieder eröffnet

Am Abend sollte die neue Turmbeleuchtung offiziell eingeschaltet werden. Statt durch die alten Strahler am Boden werde der Dom nun durch auf den Gesimsen der Turmetagen angebrachte LED-Leuchten illuminiert.

Schleswig | Nach fast vierjähriger Sanierungszeit ist der Schleswiger St. Petri-Dom mit einem Festgottesdienst wieder eröffnet worden. In seiner Predigt sagte der Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Gothart Magaard, am Sonntag laut Mitteilung: „Gott hört auf das, was Menschen im Innersten ihres Herzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.