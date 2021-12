Mehr Gäste als vor Corona : Schleswig-Holsteins Tourismus erlebte goldenen Oktober

Der Tourismus in Schleswig-Holstein erlebt einen starken Herbst, fällt über das gesamte Jahr betrachtet allerdings etwas zurück.

Kiel | Touristen haben dem Fremdenverkehr in Schleswig-Holstein auch im Oktober einen starken Monat beschert. In dem Monat kamen 872.000 Gäste im nördlichsten Bundesland an, das waren gut 18 Prozent mehr als vor einem Jahr – wie schon im September auch mehr als in den Vor-Corona-Jahren bis 2019. Weiterlesen: „Gäste in Strömen“ – Tourismus-Chefin sieht Bra...

