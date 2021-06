„Fühlt sich an wie Normalität“ : Schleswig-Holstein genießt den Sommer – Feiern im Kieler Schrevenpark

Im Norden setzte so etwas wie Normalität ein. Corona-Verstöße gab es am Wochenende nur wenige.

Föhr/Kiel/Scharbeutz | Die Menschen im Norden haben am Wochenende das sonnige Wetter genossen – bis auf einige Ausnahmen gab es kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. „Wir sind so gut wie ausgebucht“, sagte die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfe. „Es fühlt sich an wie Normalität“. Bei etwas kühlerem Wind waren viele Touristen in den Fußgängerzonen zum Shoppen...

