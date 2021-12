Umfrage des Tages : Schauen Sie das Sissi-Remake oder bleiben Sie Romy Schneider treu?

RTL hat das Leben der österreichischen Kaiserin Sisi zu einer modern-verruchten Serie gemacht. In der Umfrage möchten wir von Ihnen wissen: Würden Sie sich die neue Produktion ansehen oder es nicht ohne Romy Schneider?

14. Dezember 2021, 06:30 Uhr

Flensburg | Gerade im deutschsprachigen Raum muss sich natürlich jede Sisi-Neuverfilmung mit der „Sissi“-Trilogie der 50er Jahre mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm messen lassen. RTL prescht in der Vorweihnachtszeit aber mit einer neuen Produktion vor, die diese Märchenwelt erschüttert.

Die neue „Sisi“ (hier mit einem s) ist Dominique Devenport, der neue Karlheinz Böhm ist Jannik Schümann. Am 12. Dezember ist die Miniserie beim Streamingdienst RTL+ gestartet (ab 28. Dezember im TV). Und Freunde der Original-Schmonzette werden gleich zu Anfang erschrocken sein, wenn sie das unbefleckte Mädchen, die spätere Kaiserin der Herzen, beim Masturbieren erwischen.

In Folge zwei folgt Sisi ihrem Verlobten heimlich in einen Puff, um sich dort von einer Prostituierten in Sachen Sex beraten zu lassen. Man merkt: Die Serie ist ganz anders als der farbenfrohe Kitsch der 50er.

Weiterlesen: Sisi-Serie bei RTL – Die neue Romy heißt Dominique

Devenport wolle Sisi als Mensch zeigen, sagt sie: „eine junge Frau mit großen Träumen und starken Gefühlen, für ihre eigenen Werte kämpfend“. Wie sehen Sie das: Braucht die Sissi die Frischzellenkur mit Feminismus und Verruchtheit statt Schmalz? Stimmen Sie ab.

