Tierschutz : Flug in die Freiheit

Zwei der geschützten Vögel, die dem Tod geweiht waren, sind wieder ausgewildert worden.

Bothkamp | Sandra Repenning kann ihre Emotionen nicht verbergen – und sie will es auch gar nicht. Tränen laufen der ehrenamtlichen Nestpatin über die Wangen als der Tierpflegeleiter des Wildparks Eekholt, André Rose, ihr den Rotmilan in die Hand drückt. „Wow, bist Du groß geworden“, sagt Repenning und wirft den Vogel in die Luft, wo er sich gleich mit mächtigen ...

