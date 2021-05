Verstärkte Polizeipräsenz : Schietwetter und Corona: Nichts los an Vatertag in SH und Hamburg

Himmelfahrt 2021 ist für die Polizei in SH bisher entspannt. Bis zum Nachmittag gab es keine Zwischenfälle.

Kiel | Das nasse Wetter in Schleswig-Holstein hat laut Einschätzung der Polizei für eine entspannte Lage am Vatertag gesorgt. „Es ist unterdurchschnittlich wenig los – kein Wunder, wenn man aus dem Fenster guckt“, sagte ein Polizeisprecher in Kiel. Mehr zum Thema: „Starke polizeiliche Präsenz“ auf Sylt Rendsburg: Nur wenige Hartgesottene bei Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.