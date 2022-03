Mordfall Dänischenhagen : Prozess um Dreifachmord: Zahnarzt Hartmut F. gesteht Taten in einem Brief

Überraschend gesteht der angeklagte Zahnarzt am fünften Verhandlungstag in einem Schreiben, Dreifachmörder zu sein.

Kiel | „Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein, ist die schlimmste Strafe“. Mit diesen Worten hat der wegen Dreifachmordes angeklagte Zahnarzt Hartmut F. aus Westensee die Taten in einem Brief an eine frühere Freundin gestanden. Der Vorsitzende des Kieler Schwurgerichts, vor dem sich der Angeklagte wegen heimtückischer Morde aus niedrigen B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.