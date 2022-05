Umfrage des Tages : Deutschlandweit Probleme bei EC-Kartengeräten: Zahlen Sie noch häufig mit Bargeld?

Bundesweit gab es in den vergangenen Tagen Probleme, wenn Kunden in Supermärkten oder im Einzelhandel mit EC-Karten bezahlen wollten. Wir wollen deshalb wissen, ob Sie noch häufig mit Bargeld zahlen.

27. Mai 2022, 06:44 Uhr

Flensburg | Bar oder mit Karte? Diese Frage kommt häufig an Kassen in ganz Deutschland. In den vergangenen Tagen erübrigte sich die Frage, weil in vielen Läden das Zahlen mit der EC-Karten nicht mehr möglich war. Grund für die Störung war eine Netzwerkstörung des Anbieters der Software Huth.

Für manche Kunden ist es ganz ungewohnt, wieder mit Bargeld zu bezahlen. Wie kaufen Sie sonst ein? Zahlen Sie noch häufig mit Bargeld oder ist das eher eine Seltenheit bei Ihnen? Stimmen Sie auch ohne Abo mit ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.