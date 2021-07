Umfrage des Tages : Präsenzunterricht ohne Kohorten nach den Sommerferien – finden Sie das richtig?

Am Dienstag veröffentlichte das Bildungsministerium den Fahrplan für den Beginn des neuen Schuljahres in SH. Wir wollen von unseren Lesern wissen, was sie von den angekündigten Maßnahmen halten.

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2021, 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein | In Schleswig-Holsteins Schulen geht es nach den Sommerferien in Präsenz weiter – mit einer Lockerung: Die Kohortenregelung wird aufgehoben. Auf dem Schulhof können also wieder Kinder aller Klassen miteinander spielen. Auch eine Maskenpflicht herrscht dort nicht mehr.

Was bleibt sind die Masken in Innenräumen, sowie wöchentliche Tests für alle, die nicht geimpft oder genesen sind – zumindest in den ersten drei Wochen nach den Sommerferien.

Doch das Fallgeschehen ist auch in Schleswig-Holstein dynamisch und die Impfquote bei Jugendlichen unter 18 noch gering. Daher wollen wir heute von Ihnen wissen: Finden Sie es richtig, dass es nach den Sommerferien in Präsenz und ohne Kohorten weitergeht? Stimmen Sie hier ab: