Aufnahmestopp in Praxen : Pandemie-Trend Haustier: Tierärzte in SH beklagen komplette Überlastung

Die Zunahme an Haustieren ist nur der eine Trend, der das Arbeitspensum der Tierärzte deutlich erhöht. Die Branche hat aber noch ganz andere Probleme, die auch mit der Pandemie zusammenhängen.

Heide/Hamburg | Viele Menschen haben sich in der Corona-Krise ein Haustier angeschafft – das führt nun zur Überlastung von Tierärzten im Norden. „Es haben sich unglaublich viele Menschen ein Haustier zugelegt in der Corona-Pandemie“, sagte die Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein in Heide, Evelin Stampa. Mancherorts gebe es in Praxen bereits einen Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.