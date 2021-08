Umfrage des Tages : Online-Einkäufe besteuern, um regionale Händler zu unterstützen?

Die Corona-Pandemie bedeutete für den Online-Handel ein starkes Umsatzwachstum. Könnte eine Paketsteuer oder höhere Mehrwertsteuer für Online-Einkäufe große Player wie Amazon einbremsen? Was meinen Sie dazu?

03. August 2021, 06:38 Uhr

Flensburg | Millionen Deutsche kaufen vielfach über das Jahr verteilt bei Branchen-Riesen wie Amazon ein. Es ist bequem, günstig und nimmt weniger Zeit in Anspruch als wenn sich die Kunden in die Innenstädte bewegen. Doch wären sie auch bereit dafür, für den Online-Einkauf tiefer in die Tasche zu greifen?

Drogerie-Unternehmer Raoul Roßmann hatte im Interview mit dem Handelsblatt eine Forderung wiederholt, die auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund in diesem Jahr bereits erhoben hat: die Einführung einer Paketsteuer für den Onlinehandel. „Wenn ich für ein online bestelltes Paket fünf Euro mehr bezahlen muss als wenn ich die Produkte stationär erwerbe, dann überlege ich genau, ob es mir das wert ist“, begründet Roßmann den Vorstoß.

Es ist eine radikale Lösung, aber die einzige, die uns davor bewahrt, Milliarden in die Innenstädte zu pumpen, beispielsweise um künstlich Mieten zu reduzieren. Drogerie-Unternehmer Raoul Roßmann

Wir wollen deshalb heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, sollten Online-Einkäufe besteuert werden, um regionale Händler zu unterstützen?

