Ausgebremst durch Corona-Regeln : Norovirus in SH wieder auf dem Vormarsch

Lange wurde durch die Corona-Beschränkungen auch die schwere Durchfallerkrankung ausgebremst. Doch nun steigen die Zahlen.

Kiel | Infektionen mit dem Norovirus haben in Schleswig-Holstein nach Angaben der Krankenkasse AOK Nordwest wieder in etwa das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht. Demnach wurden von Anfang Oktober bis Anfang Dezember 283 Fälle gemeldet. Wie die AOK am Montag auf Basis von Zahlen des Robert Koch-Instituts weiter mitteilte, waren es im gleichen Zeit...

