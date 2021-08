Nach umstrittenen Äußerungen : Nena-Konzert am Kalkberg in Bad Segeberg abgesagt

Die Künstlerin hatte auf einem Konzert bei Berlin gegen die dort herrschenden Corona-Regeln gewettert. Nun wurde ihr Konzert in Bad Segeberg gestrichen – Gründe nennt der Veranstalter nicht.

Bad Segeberg | Das für den 21. August geplante Konzert der Popsängerin Nena auf der Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg ist abgesagt. Wie der Veranstalter Förde Show Concept am Donnerstag mitteilte, fand die Absage im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Künstlerbooking statt. Weitere Gründe wurden nicht genannt. Zuerst hatten die Lübecker Nachrichten berichtet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.